قوافل طبية في 11 محافظة اليوم وغدا.. خدمات علاجية مجانية

أطلقت وزارة الصحة والسكان 11 قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة يومي 29 و30 مايو، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية، تيسيرا على المواطنين ومساعدتهم على متابعة حالتهم الصحية وعلاجهم من الأمراض.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، تفاصيل القوافل الطبية حيث تقدم خدمات في عدد من التخصصات الطبية كما يلي:

قوافل طبية في 11 محافظة

نساء وولادة

خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال الباطنة

- الأنف والأذن

العظام

- الجراحة

- الرمد

الأسنان

- القلب

- الجلدية

خدمات الأشعة والتحاليل

وتوجد القوافل الطبية في محافظات «البحيرة - مطروح - المنوفية - سوهاج - الأقصر - قنا - بني سويف - دمياط - أسوان - المنيا - الغربية».

نجع الغرابيل مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة

المثاني مركز النجيلة بمحافظة مطروح

طنوب مركز تلا بمحافظة المنوفية

الوقدة مركز المراغة بمحافظة سوهاج

المركز الحضري مركز الاقصر بمحافظة الاقصر

خزام مركز قوص بمحافظة قنا

جزيرة أبو صالح مركز ناصر بمحافظة بني سويف

عزبة أبو الفتوح مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط

أبو ابنيي مركز إدفو غرب بمحافظة أسوان

البراجيل مركز ملوي بمحافظة المنيا

بشبيش مركظ المحلة بمحافظة العربية