5 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال يونيو.. اعرف المواعيد والأماكن

‏‎أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، إذ كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

5 قوافل طبية في يونيو

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 5 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يونيو وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

قوافل طبية مجانية في الإسكندرية

- تقام يوم 2-3 يونيو قافلة طبية بوحدة بنجر 3 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام أيضًا يومي 4-5 يونيو قافلة طبية بوحدة بنجر 5 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام يومي 9- 10 يونيو قافلة طبية بوحدة الوفاء بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي 23 - 24 يونيو قافلة طبية بوحدة بنجر 14 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تختتم مديرية الصحة شهر يونيو بقافلة طبية يومي 25 - 26 يونيو قافلة طبية بوحدة أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب.