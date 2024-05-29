«حياة كريمة» تطلق قوافل طبية مجانية اليوم في محافظتين.. اعرف الأماكن

تطلق مؤسسة «حياة كريمة» اليوم، قوافل طبية في محافظتي بني سويف وقنا، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتوفر القوافل خدمات الكشف في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، في إطار خطة المؤسسة لإطلاق قوافل طبية بشكل دوري في القرى والمحافظات المختلفة، من أجل تقديم الخدمات الطبية المجانية للأهالي الأكثر احتياجا.

قوافل حياة كريمة الطبية بقنا وبني سويف

تتواجد قوافل حياة كريمة الطبية اليوم، في قرية جزيرة أبو صالح، التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف، وتستمر في تقديم خدماتها للأهالي هناك على مدار يومين، بحيث تبدأ من اليوم الأربعاء، وتننتهي غدا الخميس، أما في محافظة قنا، تتواجد القوافل في مركز ومدينة قوص.

تخصصات طبية متنوعة وعلاج مجاني

تضم القوافل صيدلية علاجية من أجل صرف العلاج بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا، إلى جانب تنظيم ندوات للتوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها، فضلا عن أن حياة كريمة تشرف على نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية خاصة أو إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وعن التخصصات الطبية التي تضمها القوافل، فقد جاءت على النحو التالي:

- الأنف والأذن.

- الأطفال.

- العظام.

- النساء والولادة.

- الباطنة.

- الأشعة.

- التحاليل.

- الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط والسكري».

- خدمات تنظيم الأسرة.

وتحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتنمية الريف المصري «حياة كريمة» على تحقيق التنمية في كل المجالات الحياتية المختلفة، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري الأكثر احتياجا، في القرى والمحافظات المختلفة، ونال القطاع الصحي اهتماما خاصا من المبادرة الرئاسية، حيث اهتمت بالارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا القطاع، سواء من خلال إنشاء المستشفيات والوحدات الصحية في القرى، أو تنظيم وإطلاق القوافل الطبية المجانية، وغيره.