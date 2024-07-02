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لأول مرة.. جاد شويري يكشف عن مشكلة يعاني منها أثناء الغناء (فيديو)

كتب:

أميرة عزالدين
06:29 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
المطرب جاد شويري

المطرب جاد شويري

كشف المطرب اللبناني جاد شويري عن معاناته مع اللدغة فى حرف الراء، والتي تمثل له تحديًا كبيرًا أثناء الغناء، لافتًا إلي أنه ذهب لمتخصصين في مجال التخاطب من أجل التخلص منها ولكنها لاتزال لديه.

تفاصيل معاناة جاد شويري مع «اللدغة»

وأضاف المطرب جاد شويري، خلال استضافته مع المذيعة إنجي علي في برنامج «أسرار النجوم»، المذاع عبر محطة «نجوم إف إم»، أنه يخفي اللدغة أثناء الغناء، قائلاً: «حاولت واشتغلت عليها لكن لما بكون بغنى بركز بزيادة علشان متظهرش».

وأشار إلى أنه لا يستطيع السيطرة عليها فى حالة شعوره بالراحة في الحديث أو الغضب الشديد، ما جعلها تظهر أثناء حديثه مع إنجي علي بمحض الصدفة أثناء الحوار.

آخر أعمال جاد شويري

وطرح جاد شويري في الفترة القليلة الماضية أغنية «الصيت» على طريقة الفيديو كليب والديو مع مطربة مصرية جديدة تدعي «سهيلة»، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفديوهات «يوتيوب» في أقل من أسبوعين من طرحها.

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