أوباما يدعم بايدن بعد مناظرته أمام ترامب: اختيار ما بين الحقيقة والكذب

دعم الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما الرئيس الحالي جو بايدن، بعد أدائه السيئ في مناظرته أمام دونالد ترامب أمس بمقر شبكة «سي إن إن»، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

أوباما يدعم بايدن بعد مناظرته أمام ترامب

ونشر «أوباما» تغريدة له على موقع «إكس» يدعم فيها «بايدن» وكتب: «إن ليالي المناظرات السيئة تحدث.. صدقوني، أنا أعلم ذلك».

وأضاف: «لكن هذه الانتخابات لا تزال تشكل خيارًا بين شخص ناضل من أجل الناس العاديين طيلة حياته (يقصد بايدن)، وشخص لا يهتم إلا بنفسه (يقصد ترامب)، وبين شخص يقول الحقيقة؛ ويميز بين الصواب والخطأ وسيقدمها للشعب الأميركي بصراحة، وشخص يكذب بكل ما أوتي من قوة من أجل مصلحته الشخصية».

أداء بايدن الكارثي خلال المناظرة

وظهر «بايدن» بشكل كارثي أمام «ترامب» وكان متذبذبًا ولا يستطع التعبير بوضوع عن أفكاره، حسبما ذكرت «رويترز».

وواجه إلى الرئيس الأمريكي سيلا من الانتقادات والاتهامات بأنه غير لائق للبقاء في الحكم بسبب سنه (81 عامًا)، حتى من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذين طالبوا بعدم خوض الانتخابات المقبلة، وهو ما رد عليه بايدن بالرفض، وفقًا لوكالة «رويترز».