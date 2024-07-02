التحالف الوطني بالإسكندرية.. دعم للبسطاء و«فتح باب رزق للسيدات» (صور)

ساهمت أمانة محافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال الأيام الماضية في دعم البسطاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك المنصرم بالإضافة إلى فتح أبواب رزق للسيدات المعيلات عبر معرض لبيع المنتجات اليدوية على شواطئ الإسكندرية.

وقال النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»، إن التحالف يعمل على كافة الأصعدة من أجل مساعدة المواطنين وهو ما تمثل في الأيام الماضية خلال عيد الأضحى المبارك إذ جرى إهداء أهالي محافظة الإسكندرية الكريمة، فرش مسجد العزيز الرحمن بمنطقة الرمل ثاني.

توزيع لحوم الاضاحي علي المناطق الاشد احتياجا

واضاف زكريا لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع لحوم الأضاحي على المناطق الأشد احتياجا، و بجامعة الإسكندرية والإدارات الحكومية المختلفة، كما جرى تنظيم صلاة العيد في عدة أماكن بالإضافة إلى فعاليات فنية وثقافية على هامش العيد.

فتح أبواب رزق

وأشار إلى أنه مؤخرا جرى افتتاح مهرجان «إسكندراني منتج» تحت رعاية محافظة الإسكندرية ومديرية التضامن الاجتماعي و بمشاركة عشرات المؤسسات الأهلية التي تستهدف تنمية المشروعات الصغيرة وتنمية مهارات المرأة المنتجة، من خلال فتح أبواب رزق لهم في أماكن ذات إقبال عالي وهي الشواطئ.