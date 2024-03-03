التحالف الوطني يعيد تأهيل 33 منزلا في منطقة بنجر السكر بالإسكندرية (صور)

أعاد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تأهيل 33 منزلا في منطقة بنجر السكر بالإسكندرية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال جمعية الأورمان بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير جميع سبل المعيشة، وذلك بتكلفة 7 ملايين ونصف المليون جنيه.

وقال السيد رجب، رئيس جمعية الأورمان بالإسكندرية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه جرى توفير سكن كريم في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ إذ تم تحويل المنازل الخشبية إلى منازل خرسانية ذات طراز سكني مميز بكافة سبل الراحة.

225 ألف جنيه متوسط تأهيل المنزل الواحد

وأضاف «رجب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحياة تغيرت بالنسبة للأسر في منطقة بنجر السكر بالإسكندرية بعد تأهيل تلك المنازل؛ إذ بلغ متوسط تأهيل المنزل الواحد 225 ألف جنيه، وذلك لفرشه بجميع الوسائل التي يحتاجها كل أفراد الأسرة.

مشروعات تنموية لأهالي بنجر السكر

وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب بل تم تقديم مشروعات تنموية للمرأة المعيلة، وتنمية المشروعات الصغيرة عبر قروض حسنة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر دون فوائد بقيمة 10 آلاف جنيه ثم يتم تقديمها له مرة أخرى منحة لا ترد.