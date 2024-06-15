التحالف الوطني يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين بالإسكندرية

أعلنت أمانة محافظة الإسكندرية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين المستحقين في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار سعيه الدؤوب للتخفيف عن كاهل الأسر المحتاجة وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال عيد الأضحى المبارك.

تنظيم عملية التوزيع بشكل منظم وعادل يضمن حصول المستحقين على حصتهم

وحرص التحالف، خلال عملية التوزيع، على التأكد من جودة اللحوم ومطابقتها للمواصفات الصحية، تنظيم عملية التوزيع بشكل منظم وعادل يضمن حصول جميع المستحقين على حصتهم، ومراعاة ظروف كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال عملية التوزيع.

أهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه المستمر بدعم الأسر المحتاجة والوقوف إلى جانبهم في مختلف المناسبات، إيمانًا منه بأهمية التكافل الاجتماعي وتعزيز قيم التضامن بين أفراد المجتمع.