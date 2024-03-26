«التحالف الوطني» يكرم الأمهات محاربات السرطان في حفل إفطار جماعي بالإسكندرية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي بالإسكندرية، اليوم، حفل إفطار جماعي ضم 1500 فرد، وذلك في إطار فعاليات مهرجان «إسكندرية تحارب السرطان» الذي أطلقه التحالف في فبراير الماضي، أعقبه حفل تكريم للأمهات المثاليات من محاربات السرطان، تقديراً لصبرهن وإصرارهن في مواجهة هذا المرض.

وقال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ ومنسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية: «مهرجان إسكندرية تحارب السرطان شهد أكثر من 100 فعالية، من حفلات وندوات وملتقى حواري، بمشاركة أكثر من 80 جمعية أهلية بمحافظة الإسكندرية».

تكريم الأمهات المثاليات من محاربات السرطان

وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اليوم شهد تكريم عدد من الأمهات المثاليات من محاربات السرطان، تقديراً لصبرهن وإصرارهن في مواجهة هذا المرض.

وأوضح أن الحفل شهد فقرات فنية وعروض مسرحية تهدف إلى نشر الوعي حول مرض السرطان وأهمية الكشف المبكر عنه.

تفاصيل مهرجان إسكندرية تحارب السرطان

وأكد أن مهرجان إسكندرية تحارب السرطان، يعد مبادرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي بالإسكندرية، تهدف إلى دعم مرضى السرطان نفسياً ومعنوياً، مع العمل على إيجاد حلول لمشاكلهم.

جاء حفل الإفطار والتكريم بحضور عدد من نواب التحالف الوطني، وهم: النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة ندى ثابت، عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ.