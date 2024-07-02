اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حكومة جديدة.. بحجم التحدي
كتب:
أحمد العانوسي
06:46 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- حكومة جديدة.. بحجم التحدى.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية اليوم.. تغيير شامل ودمج حقائب واستحداث أخرى
- الحكومة: «الساحل الشمالى» وجهة الدولة لتعظيم السياحة وتوطين الزيادة السكانية المستقبلية
- «مدبولى»: توفير عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية بما يضاعف أعداد السائحين
- فرحة طلاب الثانوية بـ«الإنجليزى»: «مسح دموع الفيزياء»
- «التعليم»: امتحان اللغة الإنجليزية مر دون حدوث أى مشكلات.. وضبط 3 طلاب وشخص صوروا الأسئلة
- «عبدالمنعم» يبلغ الأهلى رسمياً بالرحيل إلى أوروبا
- الزمالك فى ضيافة فاركو بمنافسات دورى NILE الليلة
- حرب الإبادة: استشهاد 8672 طالباً فلسطينياً.. وتدمير 353 مؤسسة تعليمية
- قصف صاروخى ومدفعى إسرائيلى يستهدف مناطق من مدينتى خان يونس ورفح
الصفحة الثانية
- تغيير شامل.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية
- ملامح التشكيل: «كامل» نائباً لرئيس الوزراء.. و«عبدالعاطى» للخارجية والهجرة.. و«الشربينى» للإسكان.. و«كوجك» للمالية
- النقابات العمالية: التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
- «جبران»: خلق حلول جذرية لتحديات الاقتصاد.. و«البدوى»: الانتهاء من قانون العمل الجديد.. و«فاروق»: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
- مطالب الأكاديميين: «تعليم وتطوير وخدمات وتمكين واستمرار مسيرة التنمية »
- رئيس «بحوث الإنتاج الحيوانى»: تطوير التعليم.. وأستاذ جامعى: تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج الحديثة لخلق أجيال من الموهوبين
- «المجالس القومية»: ضبط الأسعار وتوسيع «حياة كريمة» وتحقيق التنمية وتحسين المعيشة
- «حقوق الإنسان»: حلول إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد.. و«قومى المرأة»: تمكين غير مسبوق.. و«ذوو الهمم»: تطبيق القوانين بحزم وتطوير آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة
الصفحة الثالثة
- «الصعيد».. الأولوية للرعاية الصحية والاستثمار وتوفير فرص عمل
- «بنى سويف» تطالب بتدخل عاجل فى القطاع الصحى.. و«المنيا»: حل مشكلات الصرف الصحى وإقامة مشروعات تنموية.. و«أسوان»: مواجهة أزمة المياه
- «بحرى»: يجب استكمال «حياة كريمة» وإطلاق المشروعات والتوسّع فى المناطق الصناعية
- «محافظات ساحلية»: حل أزمة مياه الشرب ورصف الطرق والتصدى للمخالفات وتملُّك المنازل
- «مطروح»: الاهتمام بالنظافة فى الأحياء المختلفة شرق وغرب المدينة.. و«الإسكندرية»: تطوير المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية الفرعية والحفاظ على البيئة الساحلية ومعالجة التلوث
- أهالى سيناء والقناة: إعادة محافظاتنا إلى الخريطة السياحية
- زيادة الاستثمارات بالمشروعات القومية وتوسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة لربطها بالدلتا
الصفحة الرابعة
- رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة
- أحمد رفعت: محافظون جدد على خطى أداء الرئيس!
- ناجى الشهابى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
- هشام عبدالعزيز: تغيير نحو مستقبل مستدام
- تيسير مطر: إلى الحكومة الجديدة.. «الفشل مرفوض»
الصفحة الخامسة
- د. محمد حجازى: ثورة 30 يونيو بين حاضر ومستقبل أمة
- إسلام الكتاتنى: ثلاث ضربات فى الرأس توجع
- محمد عبدالحافظ: السيناريو «البديل» الأسود
- جيهان مديح: «30 يونيو» ثورة أنقذت شعباً ورسمت مستقبلاً
- إكرام بدر الدين: ثورة الضرورة
- د. إيهاب رمزى: ثورة شعب وإرادة أمة
الصفحة السادسة
- رئيس الوزراء يطلق «ساوث ميد» بالشراكة مع القطاع الخاص: مقصد سياحى عالمى لجذب الاستثمارات فى الساحل الشمالى
- «مدبولى»: «الساحل الشمالى» وجهة مصر لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير من الغرف الفندقية لتكون من أهم نقاط توطين الزيادة السكانية
- «بناء الإنسان المصرى».. حلقة خاصة من «بودكاست الأكاديمية الوطنية» فى ذكرى «30 يونيو»
- «راغب»: الأكاديمية ليست مجرد باب للتوظيف وبرامج تدريبية طموحة تستهدف بناء الشخصية المصرية.. و«هانى»: 70% من القوة البشرية فى مصر تحت الـ40 عاماً.. و«الوطنية للتدريب» مشروع قومى لتمكين الشباب.. و«عبدالحليم»: برامج الأكاديمية تؤكد أهمية التعلم فى ظل عالم متغير على جميع المستويات.. و«البشبيشى»: البرنامج الرئاسى وضعنى على طريق تحقيق «الحلم»
- رئيس «العربية للتصنيع»: طرح أول سيارة كهربائية مصرية فى الأسواق خلال أشهر قليلة
- سننتج أول مصعد كهربائى خلال شهرين بمواصفات أوروبية.. ومنفتحون على التعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية لتعميق التصنيع المحلى
الصفحة السابعة
- العالم علمين.. فعاليات عالمية على أرض مصرية.. «المتحدة» تخصص 60% من الأرباح لصالح أهالى فلسطين
- إقامة الفعاليات فى الفترة الصباحية ترشيداً للطاقة.. وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة
- حزبيون: تخصيص 60% من الأرباح يعكس دور «المتحدة» الداعم لسياسة مصر الخارجية
- «عفيفى»: المهرجان يظهر قدرة مصر على استخدام الدبلوماسية الثقافية
- نقّاد: مكسب للحياة الفنية.. وأداة ناجحة للترويج الاستثمارى والسياحى للمدينة
- «غريب»: كسبنا مهرجاناً جديداً.. و«نبتة»: مهم لتطوير تقديم المحتوى للأطفال
- «الكيلانى»: الدورة الثانية أكثر تطوراً.. والتعاون مع موسم الرياض إفادة كبيرة للفنانين المصريين
الصفحة الثامنة
- فريدة الشوباشى: الثالث من يوليو
- «الورق» صديق للبيئة.. فى يومها العالمى.. محلات وورش تُحد من الأكياس البلاستيك
- «5 كولمان».. «أسامة» يروى العطشان فى عز الحر: «هنيّاً»
- «كُحل وحمام دخان».. «سُبوع» أول مولود هندى فى الحج
- صيف النجوم.. «ليلى وهشام ومنة» فى منافسة سينمائية
- طوارئ «الثانوية».. «ياسمين» ترزق بطفلتها فى اللجنة