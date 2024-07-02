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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حكومة جديدة.. بحجم التحدي

كتب:

أحمد العانوسي
06:46 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- حكومة جديدة.. بحجم التحدى.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية اليوم.. تغيير شامل ودمج حقائب واستحداث أخرى 

- الحكومة: «الساحل الشمالى» وجهة الدولة لتعظيم السياحة وتوطين الزيادة السكانية المستقبلية

-  «مدبولى»: توفير عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية بما يضاعف أعداد السائحين

- فرحة طلاب الثانوية بـ«الإنجليزى»: «مسح دموع الفيزياء»

-  «التعليم»: امتحان اللغة الإنجليزية مر دون حدوث أى مشكلات.. وضبط 3 طلاب وشخص صوروا الأسئلة

- «عبدالمنعم» يبلغ الأهلى رسمياً بالرحيل إلى أوروبا

-  الزمالك فى ضيافة فاركو بمنافسات دورى NILE الليلة

- حرب الإبادة: استشهاد 8672 طالباً فلسطينياً.. وتدمير 353 مؤسسة تعليمية

-  قصف صاروخى ومدفعى إسرائيلى يستهدف مناطق من مدينتى خان يونس ورفح

الصفحة الثانية

- تغيير شامل.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية

-  ملامح التشكيل: «كامل» نائباً لرئيس الوزراء.. و«عبدالعاطى» للخارجية والهجرة.. و«الشربينى» للإسكان.. و«كوجك» للمالية

- النقابات العمالية: التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية

-  «جبران»: خلق حلول جذرية لتحديات الاقتصاد.. و«البدوى»: الانتهاء من قانون العمل الجديد.. و«فاروق»: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

- مطالب الأكاديميين: «تعليم وتطوير وخدمات وتمكين واستمرار مسيرة التنمية »

-  رئيس «بحوث الإنتاج الحيوانى»: تطوير التعليم.. وأستاذ جامعى: تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج الحديثة لخلق أجيال من الموهوبين

- «المجالس القومية»: ضبط الأسعار وتوسيع «حياة كريمة» وتحقيق التنمية وتحسين المعيشة

-  «حقوق الإنسان»: حلول إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد.. و«قومى المرأة»: تمكين غير مسبوق.. و«ذوو الهمم»: تطبيق القوانين بحزم وتطوير آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

الصفحة الثالثة

- «الصعيد».. الأولوية للرعاية الصحية والاستثمار وتوفير فرص عمل

-  «بنى سويف» تطالب بتدخل عاجل فى القطاع الصحى.. و«المنيا»: حل مشكلات الصرف الصحى وإقامة مشروعات تنموية.. و«أسوان»: مواجهة أزمة المياه

- «بحرى»: يجب استكمال «حياة كريمة» وإطلاق المشروعات والتوسّع فى المناطق الصناعية

- «محافظات ساحلية»: حل أزمة مياه الشرب ورصف الطرق والتصدى للمخالفات وتملُّك المنازل 

-  «مطروح»: الاهتمام بالنظافة فى الأحياء المختلفة شرق وغرب المدينة.. و«الإسكندرية»: تطوير المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية الفرعية والحفاظ على البيئة الساحلية ومعالجة التلوث

- أهالى سيناء والقناة: إعادة محافظاتنا إلى الخريطة السياحية

-  زيادة الاستثمارات بالمشروعات القومية وتوسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة لربطها بالدلتا

الصفحة الرابعة

-  رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة

- أحمد رفعت: محافظون جدد على خطى أداء الرئيس!

- ناجى الشهابى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

- هشام عبدالعزيز: تغيير نحو مستقبل مستدام

- تيسير مطر: إلى الحكومة الجديدة.. «الفشل مرفوض»

الصفحة الخامسة

- د. محمد حجازى: ثورة 30 يونيو بين حاضر ومستقبل أمة

- إسلام الكتاتنى: ثلاث ضربات فى الرأس توجع

- محمد عبدالحافظ: السيناريو «البديل» الأسود

- جيهان مديح: «30 يونيو» ثورة أنقذت شعباً ورسمت مستقبلاً

- إكرام بدر الدين: ثورة الضرورة

- د. إيهاب رمزى: ثورة شعب وإرادة أمة

الصفحة السادسة

- رئيس الوزراء يطلق «ساوث ميد» بالشراكة مع القطاع الخاص: مقصد سياحى عالمى لجذب الاستثمارات فى الساحل الشمالى

-  «مدبولى»: «الساحل الشمالى» وجهة مصر لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير من الغرف الفندقية لتكون من أهم نقاط توطين الزيادة السكانية

- «بناء الإنسان المصرى».. حلقة خاصة من «بودكاست الأكاديمية الوطنية» فى ذكرى «30 يونيو»

-  «راغب»: الأكاديمية ليست مجرد باب للتوظيف وبرامج تدريبية طموحة تستهدف بناء الشخصية المصرية.. و«هانى»: 70% من القوة البشرية فى مصر تحت الـ40 عاماً.. و«الوطنية للتدريب» مشروع قومى لتمكين الشباب.. و«عبدالحليم»: برامج الأكاديمية تؤكد أهمية التعلم فى ظل عالم متغير على جميع المستويات.. و«البشبيشى»: البرنامج الرئاسى وضعنى على طريق تحقيق «الحلم»

- رئيس «العربية للتصنيع»: طرح أول سيارة كهربائية مصرية فى الأسواق خلال أشهر قليلة

-  سننتج أول مصعد كهربائى خلال شهرين بمواصفات أوروبية.. ومنفتحون على التعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية لتعميق التصنيع المحلى

الصفحة السابعة

-  العالم علمين.. فعاليات عالمية على أرض مصرية.. «المتحدة» تخصص 60% من الأرباح لصالح أهالى فلسطين

- إقامة الفعاليات فى الفترة الصباحية ترشيداً للطاقة.. وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة

- حزبيون: تخصيص 60% من الأرباح يعكس دور «المتحدة» الداعم لسياسة مصر الخارجية

-  «عفيفى»: المهرجان يظهر قدرة مصر على استخدام الدبلوماسية الثقافية

- نقّاد: مكسب للحياة الفنية.. وأداة ناجحة للترويج الاستثمارى والسياحى للمدينة

-  «غريب»: كسبنا مهرجاناً جديداً.. و«نبتة»: مهم لتطوير تقديم المحتوى للأطفال

- «الكيلانى»: الدورة الثانية أكثر تطوراً.. والتعاون مع موسم الرياض إفادة كبيرة للفنانين المصريين

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: الثالث من يوليو

- «الورق» صديق للبيئة.. فى يومها العالمى.. محلات وورش تُحد من الأكياس البلاستيك

- «5 كولمان».. «أسامة» يروى العطشان فى عز الحر: «هنيّاً»

- «كُحل وحمام دخان».. «سُبوع» أول مولود هندى فى الحج

- صيف النجوم.. «ليلى وهشام ومنة» فى منافسة سينمائية

- طوارئ «الثانوية».. «ياسمين» ترزق بطفلتها فى اللجنة

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«حماة الوطن»: الدولة تركز على الاستثمار في الساحل الشمالي لمضاعفة عدد السياح

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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مسؤول حكومي: مراسم حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد خلال أيام
بقلم أحمد العانوسي