اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حكومة جديدة.. بحجم التحدي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- حكومة جديدة.. بحجم التحدى.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية اليوم.. تغيير شامل ودمج حقائب واستحداث أخرى

- الحكومة: «الساحل الشمالى» وجهة الدولة لتعظيم السياحة وتوطين الزيادة السكانية المستقبلية

- «مدبولى»: توفير عدد كبير من الغرف الفندقية والسياحية بما يضاعف أعداد السائحين

- فرحة طلاب الثانوية بـ«الإنجليزى»: «مسح دموع الفيزياء»

- «التعليم»: امتحان اللغة الإنجليزية مر دون حدوث أى مشكلات.. وضبط 3 طلاب وشخص صوروا الأسئلة

- «عبدالمنعم» يبلغ الأهلى رسمياً بالرحيل إلى أوروبا

- الزمالك فى ضيافة فاركو بمنافسات دورى NILE الليلة

- حرب الإبادة: استشهاد 8672 طالباً فلسطينياً.. وتدمير 353 مؤسسة تعليمية

- قصف صاروخى ومدفعى إسرائيلى يستهدف مناطق من مدينتى خان يونس ورفح

الصفحة الثانية

- تغيير شامل.. الوزراء يؤدون اليمين الدستورية

- ملامح التشكيل: «كامل» نائباً لرئيس الوزراء.. و«عبدالعاطى» للخارجية والهجرة.. و«الشربينى» للإسكان.. و«كوجك» للمالية

- النقابات العمالية: التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية

- «جبران»: خلق حلول جذرية لتحديات الاقتصاد.. و«البدوى»: الانتهاء من قانون العمل الجديد.. و«فاروق»: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

- مطالب الأكاديميين: «تعليم وتطوير وخدمات وتمكين واستمرار مسيرة التنمية »

- رئيس «بحوث الإنتاج الحيوانى»: تطوير التعليم.. وأستاذ جامعى: تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج الحديثة لخلق أجيال من الموهوبين

- «المجالس القومية»: ضبط الأسعار وتوسيع «حياة كريمة» وتحقيق التنمية وتحسين المعيشة

- «حقوق الإنسان»: حلول إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد.. و«قومى المرأة»: تمكين غير مسبوق.. و«ذوو الهمم»: تطبيق القوانين بحزم وتطوير آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة

الصفحة الثالثة

- «الصعيد».. الأولوية للرعاية الصحية والاستثمار وتوفير فرص عمل

- «بنى سويف» تطالب بتدخل عاجل فى القطاع الصحى.. و«المنيا»: حل مشكلات الصرف الصحى وإقامة مشروعات تنموية.. و«أسوان»: مواجهة أزمة المياه

- «بحرى»: يجب استكمال «حياة كريمة» وإطلاق المشروعات والتوسّع فى المناطق الصناعية

- «محافظات ساحلية»: حل أزمة مياه الشرب ورصف الطرق والتصدى للمخالفات وتملُّك المنازل

- «مطروح»: الاهتمام بالنظافة فى الأحياء المختلفة شرق وغرب المدينة.. و«الإسكندرية»: تطوير المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية الفرعية والحفاظ على البيئة الساحلية ومعالجة التلوث

- أهالى سيناء والقناة: إعادة محافظاتنا إلى الخريطة السياحية

- زيادة الاستثمارات بالمشروعات القومية وتوسعة الطرق وإنشاء محاور جديدة لربطها بالدلتا

الصفحة الرابعة

- رضا فرحات يكتب: الحكومة الجديدة.. رؤية واضحة وتحديات ملحة

- أحمد رفعت: محافظون جدد على خطى أداء الرئيس!

- ناجى الشهابى: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

- هشام عبدالعزيز: تغيير نحو مستقبل مستدام

- تيسير مطر: إلى الحكومة الجديدة.. «الفشل مرفوض»

الصفحة الخامسة

- د. محمد حجازى: ثورة 30 يونيو بين حاضر ومستقبل أمة

- إسلام الكتاتنى: ثلاث ضربات فى الرأس توجع

- محمد عبدالحافظ: السيناريو «البديل» الأسود

- جيهان مديح: «30 يونيو» ثورة أنقذت شعباً ورسمت مستقبلاً

- إكرام بدر الدين: ثورة الضرورة

- د. إيهاب رمزى: ثورة شعب وإرادة أمة

الصفحة السادسة

- رئيس الوزراء يطلق «ساوث ميد» بالشراكة مع القطاع الخاص: مقصد سياحى عالمى لجذب الاستثمارات فى الساحل الشمالى

- «مدبولى»: «الساحل الشمالى» وجهة مصر لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد كبير من الغرف الفندقية لتكون من أهم نقاط توطين الزيادة السكانية

- «بناء الإنسان المصرى».. حلقة خاصة من «بودكاست الأكاديمية الوطنية» فى ذكرى «30 يونيو»

- «راغب»: الأكاديمية ليست مجرد باب للتوظيف وبرامج تدريبية طموحة تستهدف بناء الشخصية المصرية.. و«هانى»: 70% من القوة البشرية فى مصر تحت الـ40 عاماً.. و«الوطنية للتدريب» مشروع قومى لتمكين الشباب.. و«عبدالحليم»: برامج الأكاديمية تؤكد أهمية التعلم فى ظل عالم متغير على جميع المستويات.. و«البشبيشى»: البرنامج الرئاسى وضعنى على طريق تحقيق «الحلم»

- رئيس «العربية للتصنيع»: طرح أول سيارة كهربائية مصرية فى الأسواق خلال أشهر قليلة

- سننتج أول مصعد كهربائى خلال شهرين بمواصفات أوروبية.. ومنفتحون على التعاون مع الشركات الوطنية والأجنبية لتعميق التصنيع المحلى

الصفحة السابعة

- العالم علمين.. فعاليات عالمية على أرض مصرية.. «المتحدة» تخصص 60% من الأرباح لصالح أهالى فلسطين

- إقامة الفعاليات فى الفترة الصباحية ترشيداً للطاقة.. وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة

- حزبيون: تخصيص 60% من الأرباح يعكس دور «المتحدة» الداعم لسياسة مصر الخارجية

- «عفيفى»: المهرجان يظهر قدرة مصر على استخدام الدبلوماسية الثقافية

- نقّاد: مكسب للحياة الفنية.. وأداة ناجحة للترويج الاستثمارى والسياحى للمدينة

- «غريب»: كسبنا مهرجاناً جديداً.. و«نبتة»: مهم لتطوير تقديم المحتوى للأطفال

- «الكيلانى»: الدورة الثانية أكثر تطوراً.. والتعاون مع موسم الرياض إفادة كبيرة للفنانين المصريين

الصفحة الثامنة

- فريدة الشوباشى: الثالث من يوليو

- «الورق» صديق للبيئة.. فى يومها العالمى.. محلات وورش تُحد من الأكياس البلاستيك

- «5 كولمان».. «أسامة» يروى العطشان فى عز الحر: «هنيّاً»

- «كُحل وحمام دخان».. «سُبوع» أول مولود هندى فى الحج

- صيف النجوم.. «ليلى وهشام ومنة» فى منافسة سينمائية

- طوارئ «الثانوية».. «ياسمين» ترزق بطفلتها فى اللجنة