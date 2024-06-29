اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مسؤول حكومي: مراسم حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد خلال أيام

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإليك أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي: مصر بيئة استثمار آمنة ومستقرة ونجحنا فى مواجهة التحديات بإرادة الشعب

- الرئيس: نخطو بسرعة على طريق الإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة ونعمل لتمكين القطاع الخاص

- مسئول حكومى: مراسم حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد خلال أيام

- إعداد برنامج للتعامل مع التحديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن

- «مؤشر السلام»: العالم يشهد 56 صراعاً دولياً.. والشرق الأوسط «الأكثر سخونة»

- 92 دولة تخوض صراعات مسلحة خارج أراضيها.. واليمن الأقل سلمية

الصفحة الثانية

- ماراثون الثانوية العامة: طلاب «العلمى» يشكون صعوبة «الفيزياء».. و«التاريخ» يرسم الفرحة على وجوه «الأدبى»

- «التعليم»: لجنة فنية من الخبراء لمراجعة نموذج الإجابة وورق أسئلة الفيزياء قبل بدء التصحيح للتأكد من عدم وجود أخطاء

- قائد قوات الدفاع الجوى: نعمل سلماً وحرباً للحفاظ على «قدسية» سماء مصر

- اللواء أركان حرب ياسر الطودى: نجحنا فى صناعة رادار مصرى وأنظمة مجابهة للطائرات الموجهة بدون طيار بالتعاون مع «العربية للتصنيع والإنتاج الحربى»

- الانتخابات الإيرانية: إعادة بين الإصلاحى «بيزشكيان» والمتشدد «جليلى» 5 يوليو

- إسرائيل تواصل «إبادة الفلسطينيين» وتستهدف خيام النازحين فى «رفح»

- حصيلة الشهداء تتجاوز 37 ألفاً.. وحرارة الطقس تضاعف معاناة أهالى غزة

- «إسلامي»: لم يحقق أى مرشح الأغلبية المطلقة.. ونسبة المشاركة 40%

الصفحة الثالثة

- السيسي: نخطو بخطى سريعة على طريق التغيير والإصلاح

- الرئيس أمام «الاستثمار المصرى الأوروبى»: مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه فى مواجهة التحديات المشتركة.. والمؤتمر يعقد فى ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية على العالم.. ولدينا بيئة استثمار آمنة وهادئة ومستقرة بإرادة الشعب المصرى الذى تحمّل تبعات وتحديات ضخمة

- «المفوضية الأوروبية»: سنوقع 20 مذكرة شراكة وتفاهم مع الشركات المصرية بـ40 مليار يورو

- «فون دير لاين»: أوروبا الشريك الاستثمارى الأكبر لمصر.. وتعزيز الاستثمارات بـ1.8 مليار يورو.. و25 مليوناً لتوفير التدريب الرقمى والتكنولوجى للمصريين

- نائب رئيس المفوضية: عازمون على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر

- وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر خلال الـ10 سنوات الماضية جاءت تشاركية

- رئيس الوزراء يشهد التوقيع على 4 اتفاقيات مُمولة بمنح أوروبية

- نعمل لزيادة الإنتاجية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وكفاءة سوق العمل والحماية الاجتماعية

الصفحة الرابعة

- «30 يونيو» سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية وثقافية ومشروعات قومية كبرى

- البنوك المصرية تدخل عصر الرقمنة: 161% معدل التقدم فى «الشمول المالى» منذ 2016

الصفحة الخامسة

- اقتصاديون ومصرفيون: يحسّن فرص النمو الشامل ويحافظ على الاستقرار المالى والاجتماعى ويدعم بيئة الأعمال وينعكس إيجاباً على الاقتصاد بشكل عام

- 70 مليار جنيه من البنوك والشركات لدعم مبادرة التمويل العقارى منذ عام 2014

- البنك الزراعى المصرى أكبر المستفيدين من ثورة 30 يونيو بعدما أسهمت فى استعادة دوره فى دعم الفلاح والقطاع الإنتاجى

- أصول البنوك العاملة بالسوق المصرية ترتفع إلى 17.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024

- بيانات البنك المركزى: صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى يحقّق فائضاً لأول مرة منذ أكثر من عامين بقيمة تعادل 676٫4 مليار جنيه خلال مايو الماضى

الصفحة السادسة

- د. على جمعة: سنوات التحدى والإنجاز

- سمير مرقص: 30 يونيو: مصر تدافع عن نفسها

- حلمى النمنم: هل كان نزول المصريين إلى الميادين مفاجئاً أم غير متوقع؟

- الشيخ خالد الجندى: ثورة انتصار لمقاصد الشرع الشريف

- محمد عامر: حقيقة الوطن ووهم الجماعة.. «٣٠ يونيو» معجزة شعب

الصفحة السابعة

- قداسة البابا تواضروس الثانى: فى ذكرى ٣٠ يونيو.. تحديات وأمنيات

- د. أحمد زايد: 30 يونيو.. تاريخ كتبه المصريون

- القس د. أندريه زكى: 30 يونيو مصر لا تنهزم

- سحر الجعارة: زعيم يليق بمصر

- اللواء أحمد العوضى: نقطة تحول تاريخية

- سميرة لوقا: وتستمر مسيرة بناء الجمهورية الجديدة

الصفحة الثامنة

- الطريق إلى «٣٠ يونيو».. وأسرار «على حافة الأزمة» فى مصر من 2011 إلى 2013

- حسام بدراوى حاول طوال مشواره السياسى أن يحافظ على توازن فى العلاقات بين مراكز السلطة فى مصر وأن يغرد دائماً خارج «السرب» السياسى وهو أمر ربما يكون قد أسعده شخصياً

- الحوار مع خيرت الشاطر كان فى مجمله «كوميدياً».. فأنا أسأل أسئلة وهو يجيب عن أسئلة أخرى.. وكل محاولاتى لمطاردته أو دفعه لإجابة مباشرة واضحة عن أى سؤال كانت لا تؤثر على أدائه ويصر على ما يريد أن يقوله

الصفحة التاسعة

- «30 يونيو» رفعت شعار «الزراعة أمن قومى»: طفرة فى الصادرات وتحقيق الاكتفاء لـ9 محاصيل

- د. دينا المنزلاوى: تحسُّن إنتاجية القمح واستنباط أصناف عالية الجودة.. ومصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضى المنزرعة من القمح واعتماد تقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية.. واقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر

- نجاح الزراعة التعاقدية لأول مرة لـ«فول الصويا والذرة وعباد الشمس» وإنشاء 323 مركزاً للخدمات الزراعية بـ٢٠ محافظة

- تأثير الإجهاد الحرارى على أشجار الفاكهة وكيفية التغلب عليها

- أنقذوا صناعة الأدوية البيطرية قبل فوات الأوان.. والتلاعب بها يمثل خطورة

- د. حسام خفاجى* يكتب: صناعة الدواجن وتحدى الفيروسات

الصفحة العاشرة

- خالد ميرى يكتب: حكايتى مع «الإخوان»

- رسم وكورال وندوات.. احتفالات الأطفال بثورة 30 يونيو

- فى مواجهة السرطان.. لاعب «السويس» يدعم والدته من أرض الملعب

- بعد 7 سنوات توقف.. ويل سميث يعود للغناء من مسرح «جوائز BET»

- ألمانى وروسى وفرنسى.. الأوز العملاق على أرض مصر بفضل «رضا»