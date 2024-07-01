اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حكومة جديدة تحمل آمال المصريين
كتب:
عمرو هلال
07:38 م | الإثنين 01 يوليو 2024
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- حكومة جديدة تحمل آمال المصريين
- توصيات «الحوار الوطنى» أجندة عمل لمواجهة التحديات
- «الوطن» ترصد مطالب المواطنين
- «رشوان»: التعامل بحسم مع تضخم الأسعار ووضع خريطة لتعزيز الاستثمار وإنجاز قوانين الانتخابات
- أحزاب ونواب: تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
- اقتصاديون: دعم المشروعات والقطاع الخاص ووضع سقف للدين العام
- شيماء البردينى تكتب: «الأكاديمية الوطنية» لصناعة المستقبل
- رفعت رشاد: الحوار الوطنى والحكومة الجديدة
- جمال حسين: الحكومة الجديدة ومخرجات الحوار الوطنى
- فريدة الشوباشى: حكومة لخدمة المواطن
- لينا مظلوم: الحكومة الجديدة ومهمة تلبية صوت الشارع
- سحر الجعارة: محو الأمية الثقافية
- محمد عبدالحافظ: حكومة جديدة وطموحات كبير
- «التعليم» تنصف طلاب الثانوية وتمنحهم الدرجات الكاملة فى 3 أسئلة بالفيزياء
- اللجنة الفنية: تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل و90٪ من الأسئلة تم تناولها آخر 3 سنوات
- «الرعاية الصحية»: قدمنا 44 مليون خدمة بمحافظات «التأمين الشامل»
- «السبكى»: تشغيل مجمع ومستشفى و26 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير الخدمات بالسويس.. واعتماد 23 منشأة صحية
- 11 عاماً على «30 يونيو».. إخوان الفتنة
- إرهاب التنظيم يستهدف المقدسات والرموز الوطنية
- «شاهين»: حصار الكاتدرائية والكنائس والمتاجرة بالمواطنة عجَّلا بسقوط الإخوان
- «شكرى» يبحث مع البنك الدولى تعزيز التعاون الاقتصادى
- «رابطة الأندية»: مباراة من 40 دقيقة بين سموحة وبيراميدز
- الزمالك يفرض شروطه على «عواد».. والأهلى يقترب من التجديد لـ«السولية»
الصفحة الثانية:
- حكومة تحمل آمال المواطن
- توصيات «الحوار الوطنى»: مواجهة التضخم وخريطة للاستثمار.. أهم تحديات الحكومة الجديدة
- جمال حسين يكتب: الحكومة الجديدة ومخرجات الحوار الوطنى
- الحكومة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ المخرجات والفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية فى السياسات الحكومية
- من مهامها الاهتمام بالمواطن أولاً واستكمال مشروعات التنمية
- مطالب الأحزاب: تعزيز برامج الحماية وسرعة تجاوز الأزمة الاقتصادية والاعتماد على كفاءات تدعم التنمية والإصلاح
- عماد فؤاد يكتب: الخطوة الأولى لاكتساب الرضا الشعبى
- اقتصاديون: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية.. والقضاء على «البيروقراطية»
الصفحة الثالثة:
- المواطنون: ضبط الأسعار والاهتمام بتنمية قرى الريف واستكمال خريطة البناء
- فريدة الشوباشي يكتب: حكومة لخدمة المواطن
- سرعة إصدار قانون المحليات لمساعدة الحكومة فى الرقابة على الأسواق واستكمال مبادرة «حياة كريمة».. وتشغيل مصانع جديدة لتوفير فرص العمل للشباب والاهتمام بالزراعة وأصحاب المعاشات
- عبد الفتاح على يكتب: حتمية التمسك بالنموذج المصرى
- خبراء: ربط الأجور بالغلاء.. وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة
- مطالب بتطوير الرى وحماية الأراضى الزراعية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وجذب 30 مليون سائح
- برلمانيون: برنامج قوى للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومواجهة الغلاء
الصفحة الرابعة:
- رفعت رشاد: الحوار الوطنى والحكومة الجديدة
- سحر الجعارة: محو الأمية الثقافية
- محمد عبدالحافظ: حكومة جديدة وطموحات كبير
- لينا مظلوم: الحكومة الجديدة ومهمة تلبية صوت الشارع
- أحمد رفعت: وزارة جديدة بأحلام الشعب والرئيس!
- بلال الدوي يكتب: «الحكومة الجديدة» تشريف وتكليف وعمل بلا توقف
- لؤي الخطيب يكتب: تحديات حكومة الاستقرار
الصفحة الخامسة:
- بعد الإفراج عن 50 فلسطينياً.. مدير «الشفاء»: الأسرى يتعرّضون للاعتداء ويواجهون نقص الطعام والشراب
- مستوطنون يقتحمون ساحات «الأقصى».. والرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال واهمة إذا اعتقدت أنها ستُقرر مصيرنا
- حزب «ماكرون» يخسر أمام اليمين.. وبريطانيا تترقب تغييراً فى المشهد السياسى
- جولة إعادة بين المرشح الإصلاحى مسعود بزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلى فى انتخابات الرئاسة الإيرانية بعد وفاة «رئيسى»
- رئيس موريتانيا يفوز بولاية جديدة لمدة 5 سنوات بعد حصده 56% من أصوات الناخبين
- بتوجيهات رئاسية.. توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة المصاعد بتكنولوجيا أوروبية محلياً
- رئيس «العربية للتصنيع»: الاتفاقيات تستهدف تقليل الواردات والاستفادة من إمكاناتنا التصنيعية بالتعاون مع الخبرات العالمية
- شيماء البردينى تكتب: «الأكاديمية الوطنية» لصناعة المستقبل
الصفحة السادسة
- جرائم «الإخوان الإرهابية» ضد المقدسات ورموز الوحدة الوطنية
- الأنبا ديمتريوس يكتب: 30 يونيو.. وعودة مصر لمكانتها
- الشيخ مظهر شاهين: «حصار الكاتدرائية والهجوم على الكنائس والمتاجرة بقضية المواطنة» عجَّلت بسقوط حكم «الإخوان»
- عضو «الأعلى للشئون الإسلامية»: الجماعة الإرهابية كانت تنوى الإطاحة بـ«شيخ الأزهر» والسيطرة على «الأوقاف»
الصفحة السابعة
- الأجور والمعاشات
- قُبلة الحياة لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة
- مديحة محمد إبراهيم تكتب: العصر الذهبى للجهاز الإدارى للدولة
- رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات فى أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادى
- تراجع معدلات الشكاوى وتحسّن الخدمات الحكومية بنسبة 85% بعد زيادة الأجور.. و«الخدمة المدنية» قضى على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة
الصفحة الثامنة
- خالد منتصر يكتب: «٣٠ يونيو» والـ«دى إن إيه» المصرى
- وحيد حامد «آخر الرجال المحترمين»
- محمود قاسم: كل حرف كتبه كان يخرج من قلبه
- طارق الشناوى: حالة استثنائية فى تاريخ الدراما المصرية
- بطل من «فضة».. «مروان» يشرّف مصر فى خماسى «الليزر - رن»
- «رِداء».. مشروع تخرُّج يحذر من مرض القلوب