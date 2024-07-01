اقرأ في عدد «الوطن» غدا: حكومة جديدة تحمل آمال المصريين 

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- حكومة جديدة تحمل آمال المصريين

- توصيات «الحوار الوطنى» أجندة عمل لمواجهة التحديات

- «الوطن» ترصد مطالب المواطنين

- «رشوان»: التعامل بحسم مع تضخم الأسعار ووضع خريطة لتعزيز الاستثمار وإنجاز قوانين الانتخابات

- أحزاب ونواب: تعزيز الحماية الاجتماعية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار

- اقتصاديون: دعم المشروعات والقطاع الخاص ووضع سقف للدين العام

- شيماء البردينى تكتب: «الأكاديمية الوطنية» لصناعة المستقبل

- رفعت رشاد: الحوار الوطنى والحكومة الجديدة

- جمال حسين: الحكومة الجديدة ومخرجات الحوار الوطنى

- فريدة الشوباشى: حكومة لخدمة المواطن

- لينا مظلوم: الحكومة الجديدة ومهمة تلبية صوت الشارع

- سحر الجعارة: محو الأمية الثقافية

- محمد عبدالحافظ: حكومة جديدة وطموحات كبير

- «التعليم» تنصف طلاب الثانوية وتمنحهم الدرجات الكاملة فى 3 أسئلة بالفيزياء

- اللجنة الفنية: تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل و90٪ من الأسئلة تم تناولها آخر 3 سنوات

- «الرعاية الصحية»: قدمنا 44 مليون خدمة بمحافظات «التأمين الشامل»

- «السبكى»: تشغيل مجمع ومستشفى و26 وحدة ومركز طب أسرة لتوفير الخدمات بالسويس.. واعتماد 23 منشأة صحية

- 11 عاماً على «30 يونيو».. إخوان الفتنة

- إرهاب التنظيم يستهدف المقدسات والرموز الوطنية

- «شاهين»: حصار الكاتدرائية والكنائس والمتاجرة بالمواطنة عجَّلا بسقوط الإخوان

- «شكرى» يبحث مع البنك الدولى تعزيز التعاون الاقتصادى

- «رابطة الأندية»: مباراة من 40 دقيقة بين سموحة وبيراميدز

- الزمالك يفرض شروطه على «عواد».. والأهلى يقترب من التجديد لـ«السولية»

الصفحة الثانية:

- حكومة تحمل آمال المواطن

- توصيات «الحوار الوطنى»: مواجهة التضخم وخريطة للاستثمار.. أهم تحديات الحكومة الجديدة

- جمال حسين يكتب: الحكومة الجديدة ومخرجات الحوار الوطنى

- الحكومة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ المخرجات والفترة المقبلة تشهد تغييرات جذرية فى السياسات الحكومية

- من مهامها الاهتمام بالمواطن أولاً واستكمال مشروعات التنمية

- مطالب الأحزاب: تعزيز برامج الحماية وسرعة تجاوز الأزمة الاقتصادية والاعتماد على كفاءات تدعم التنمية والإصلاح

- عماد فؤاد يكتب: الخطوة الأولى لاكتساب الرضا الشعبى

- اقتصاديون: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى التنمية.. والقضاء على «البيروقراطية»

الصفحة الثالثة:

- المواطنون: ضبط الأسعار والاهتمام بتنمية قرى الريف واستكمال خريطة البناء

- فريدة الشوباشي يكتب: حكومة لخدمة المواطن

- سرعة إصدار قانون المحليات لمساعدة الحكومة فى الرقابة على الأسواق واستكمال مبادرة «حياة كريمة».. وتشغيل مصانع جديدة لتوفير فرص العمل للشباب والاهتمام بالزراعة وأصحاب المعاشات

- عبد الفتاح على يكتب: حتمية التمسك بالنموذج المصرى

- خبراء: ربط الأجور بالغلاء.. وتعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة

- مطالب بتطوير الرى وحماية الأراضى الزراعية والارتقاء بالمنظومة التعليمية وجذب 30 مليون سائح

- برلمانيون: برنامج قوى للحد من ارتفاع معدلات التضخم ومواجهة الغلاء

الصفحة الرابعة:

- رفعت رشاد: الحوار الوطنى والحكومة الجديدة

- سحر الجعارة: محو الأمية الثقافية

- محمد عبدالحافظ: حكومة جديدة وطموحات كبير

- لينا مظلوم: الحكومة الجديدة ومهمة تلبية صوت الشارع

- أحمد رفعت: وزارة جديدة بأحلام الشعب والرئيس!

- بلال الدوي يكتب: «الحكومة الجديدة» تشريف وتكليف وعمل بلا توقف

- لؤي الخطيب يكتب: تحديات حكومة الاستقرار

الصفحة الخامسة:

- بعد الإفراج عن 50 فلسطينياً.. مدير «الشفاء»: الأسرى يتعرّضون للاعتداء ويواجهون نقص الطعام والشراب

- مستوطنون يقتحمون ساحات «الأقصى».. والرئاسة الفلسطينية: حكومة الاحتلال واهمة إذا اعتقدت أنها ستُقرر مصيرنا

- حزب «ماكرون» يخسر أمام اليمين.. وبريطانيا تترقب تغييراً فى المشهد السياسى

- جولة إعادة بين المرشح الإصلاحى مسعود بزشكيان والمحافظ المتشدد سعيد جليلى فى انتخابات الرئاسة الإيرانية بعد وفاة «رئيسى»

- رئيس موريتانيا يفوز بولاية جديدة لمدة 5 سنوات بعد حصده 56% من أصوات الناخبين

- بتوجيهات رئاسية.. توقيع 4 اتفاقيات لتوطين صناعة المصاعد بتكنولوجيا أوروبية محلياً

- رئيس «العربية للتصنيع»: الاتفاقيات تستهدف تقليل الواردات والاستفادة من إمكاناتنا التصنيعية بالتعاون مع الخبرات العالمية

- شيماء البردينى تكتب: «الأكاديمية الوطنية» لصناعة المستقبل

الصفحة السادسة

- جرائم «الإخوان الإرهابية» ضد المقدسات ورموز الوحدة الوطنية

- الأنبا ديمتريوس يكتب: 30 يونيو.. وعودة مصر لمكانتها

- الشيخ مظهر شاهين: «حصار الكاتدرائية والهجوم على الكنائس والمتاجرة بقضية المواطنة» عجَّلت بسقوط حكم «الإخوان»

- عضو «الأعلى للشئون الإسلامية»: الجماعة الإرهابية كانت تنوى الإطاحة بـ«شيخ الأزهر» والسيطرة على «الأوقاف»

الصفحة السابعة

- الأجور والمعاشات

- قُبلة الحياة لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة

- مديحة محمد إبراهيم تكتب: العصر الذهبى للجهاز الإدارى للدولة

- رئيس «التنظيم والإدارة» الأسبق: 7 زيادات فى أجور الموظفين خلال 10 سنوات دليل على الاستقرار الاقتصادى

- تراجع معدلات الشكاوى وتحسّن الخدمات الحكومية بنسبة 85% بعد زيادة الأجور.. و«الخدمة المدنية» قضى على الترهل فى الجهاز الإدارى للدولة

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر يكتب: «٣٠ يونيو» والـ«دى إن إيه» المصرى

- وحيد حامد «آخر الرجال المحترمين»

- محمود قاسم: كل حرف كتبه كان يخرج من قلبه

- طارق الشناوى: حالة استثنائية فى تاريخ الدراما المصرية

- بطل من «فضة».. «مروان» يشرّف مصر فى خماسى «الليزر - رن»

- «رِداء».. مشروع تخرُّج يحذر من مرض القلوب