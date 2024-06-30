اقرأ في عدد «الوطن» غدا: 11 عاما على «30 يونيو».. الشعب ينتصر على «الفصيل»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الإثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

السيسي للمصريين: نواصل طريق التنمية والنهضة.. وأعلم مشاق الحياة وحجم المعاناة.. وأعمل على رفع الأعباء عن كاهلكم

الرئيس فى ذكرى «30 يونيو»: قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات.. وتكليفات للحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق حياة كريمة للمواطنين

11 عاماً على «30 يونيو»

الشعب ينتصر على «الفصيل»

«التعليم» تعلن اليوم نتيجة التحقيق فى «الفيزياء»

مسئول: القرارات ستكون مبشرة.. ومصلحة الطلاب على رأس أولوياتنا ولن يضار أى منهم خلال التصحيح

«الوطن» تواصل نشر المراجعات النهائية لطلبة «الثانوية العامة»«حوارات على حافة الأزمة» «أبوالفتوح» كان الباعث الثالث لـ«الإخوان».. و«زياد» بحث عن العدالة الرأسمالية

المختصر المفيد

«التنمية المحلية»: «حياة كريمة» أنهت عزلة الريف الأهلى يتعاقد مع يوسف أيمن.. وتحركات فى الزمالك لإنهاء أزمة «بوطيب» الحكومة تقرر حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية فى «الإنجليزى»

لاعب الدحيل القطرى يتقاضى 12 مليوناً من «الأحمر»

«مدبولى» أمام مؤتمر الاستثمار «المصرى - الأوروبى»: مصر صمام أمان للمنطقة

وينبغى أن تظل آمنة ومستقرة.. وبروتوكول تعاون بين «ابدأ» و«مون دراجون»

الصفحة الثانية

«مدبولى»: مصر ينبغى أن تظل مستقرة لأنها صمام أمان للمنطقة

رئيس الوزراء: 2٫803 مليار دولار قيمة التمويلات المُقدّمة لمصر من «الاستثمار الأوروبى» فى الفترة من 2020 إلى 2023.. ومصر ستكون مصدراً أساسياً لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.. ونائب رئيس المفوضية الأوروبية: مصر بلد اقتصادى واعد.. وأحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا

ويشهد توقيع 4 اتفاقيات لإنتاج «الأمونيا الخضراء» باستثمارات 33 مليار دولار

«جمال الدين»: اهتمام متزايد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

و«سليمان»: التعاون مع كبرى الشركات العالمية للترويج لمصر كمركز إقليمى للطاقة الخضراء.. و«عقل»: تطوير برامج التدريب وتعزيز الشراكات مع الصناعات المحلية

بروتوكول تعاون بين «ابدأ» و«مون دراجون» على هامش «الاستثمار المصرى - الأوروبى»

«المالية»: نسعى لتحفيز الاستثمار وتعميق الإنتاج المحلى.. و«محيى الدين»: نحتاج للعقول المهاجرة

«أمانى»: نسعى لدعم وتطوير الصناعة وتعزيز قدرات مصر التنافسية بالأسواق العالمية «معيط» أمام «المصرى - الأوروبى»: نتطلع لمزيد من الاستثمارات ونمتلك بنية تحتية متطورة

الصفحة الثالثة

السيسي فى ذكرى «30 يونيو»: نواصل طريق التنمية.. وتكليفات للحكومة الجديدة بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين

268 يوماً على بدء العدوان: 38 ألفاً حصيلة شهداء غزةفى أكبر مظاهرات حاشدة: 150 ألف إسرائيلى يسألون «نتنياهو» الرحيل

«أونروا»: سكان القطاع يعيشون حياة بائسة.. و«المدفعية الإسرائيلية» تقصف أهدافاً لـ«حزب الله»

مطالب بإتمام «الصفقة» بأى ثمن وإجراء انتخابات مبكرة

انطلاق الانتخابات الفرنسية وتوقعات بتشكيل أول حكومة يمينية متطرفة منذ الحرب العالمية الثانية

ملايين الأمريكيين يطالبون «بايدن» بالانسحاب.. واعتقال عناصر قبل تنفيذ عمليات إرهابية فى إيران.. وتقدم مبكر لـ«الغزوانى» فى انتخابات موريتانيا

الصفحة الرابعة

تهديد المصريين جمعة الشرعية ضد «تمرد».. «فصيل» فى مواجهة الشعب

«سعيد»: لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر محكومة بمكتب إرشاد ولها مرشد عام.. و«فايز»: تنظيم الإخوان تأسس على عقيدة العنف

عضو «جبهة الإنقاذ»: الشعب لم يجد سوى الفشل وغياب الإدارة خلال العام الأسود من حكم «التنظيم الإرهابى»

الصفحة الخامسة

«30 يونيو» طفرة تعليمية

طوير المدارس وتدشين الجامعات الأهلية وإقبال من كبار السن على محو الأمية

تقليل كثافات الفصول بالإسكندرية بإنشاء مدارس جديدة.. وتجهيز مدارس كفر الشيخ بأثاث ومكتبات ومعامل وحاسب آلى وأنشطة رياضية

حسين خالد لـ«الوطن»: «30 يونيو» غيرت مسار التعليم الجامعى وأسهمت فى تنوع تخصصاته

وزير التعليم العالى الأسبق: طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى عهد الرئيس السيسى

الصفحة السادسة

«حوارات على حافة الأزمة» يكشف أسرار الحياة السياسية فى مصر من 2011 حتى 2013

«أبوالفتوح» كان الباعث الثالث لـ«الإخوان» بعد «البنا وقطب» وحوار صحفى أظهر ديكتاتوريته الشديدة

«زياد بهاء الدين» سياسى تكنوقراط حاول خلق توازن بين انتمائه اليسارى والرأسمالية من أجل الديمقراطية الاجتماعية

الصفحة السابعة

«المختصر.. المفيد»

«الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة اللغة الإنجليزية»

الصفحة االثامنة

طاقة موفّرة لإنارة المنازل وتسخين الطعام وتجفيف الفواكه

الشمس تعمّر بيوت المصريين

«سبَّاكة بريمو» «فسكوز» للصيف

«مى» تحقق حلم الطفولة: الستات بتشجعنى جداًأزياء الأطفال على ذوق «ياسمين».. بهجة وانتعاش

رسموا العلم.. احتفال السياح بـ«30 يونيو» على شواطئ الغردقة