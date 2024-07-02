رئيس حزب المصريين الأحرار: التغيير الوزاري سيطور أداء الحكومة (فيديو)

تحدث الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عن ملامح التشكيل الوزاري الجديد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC».

تغيير شامل في المجموعة الاقتصادية

قال رئيس «المصريين الأحرار»، إن التغيير الشامل في المجموعة الاقتصادية بالكامل من الأشياء المبشرة جدًا، من خلال دمج وزارات واستحداث أخرى، وهو شيء مبشر جدًا ويحدد الملامح القادمة.

وتابع: «بدراستنا لتاريخ أحمد كجوك وزير المالية ينطبق عليه المعايير المطلوبة، كل شغله سياسات مالية، دراساته فى جامعة هارفرد وفى الجامعة الأمريكية، شاهدنا استحداث أكثر من نائب لرئيس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي كوزيرة للتضامن ولها خبرات في المجلس القومي للمرأة، والدكتور شريف فاروق للتموين معروف أدائه وإنجازاته وخبرته فى القطاع البنكي والمصرفي».

التأني في اختيار الوزراء

وأكمل: «التشكيل الوزاري الجديد أخذ وقتا من أجل التأني، لأنه مش مجرد وضع أشخاص بدلًا من أشخاص، وكان ذلك في تكليفات الرئيس السيسي لدولة رئيس الوزراء أنه لابد أن يكون هناك تطوير في أداء الحكومة».