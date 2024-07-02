أستاذ علوم سياسية: الأسماء المعلنة في التشكيل الوزاري الجديد مبشرة ولديها رؤية

ثمن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، جميع الأسماء التي تم إعلانها في الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها أسماء مبشرة للغاية، وتؤكد أن تغيير الوزراء يبشر بتغيير سياسات وليس وجوها فقط.

وقال أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غالبة الأسماء المعلنة حتى الآن ضمن الحكومة الجديدة، لديها فكر ورؤية واضحة، مؤكداً أنهم برزوا في مواقع سابقة لهم، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة أمامها مهام كبيرة للغاية وتصحيح المسار بشكل عاجل واقتحام ملفات هامة، موضحا أن الحكومة الجديدة عليها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الدكتور طارق فهمي، أن الحكومة الجديدة عليها اتباع فقة الأولويات، والاهتمام بالقضايا الداخلية في المقام الأول في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، والتي يأتي على رأسها تخفيض كلفة حياة المواطن وتوفير الخدمات المطلوبة في هذا التوقيت وفق أُطر زمنية محددة، وطرح أفكار خارج الصندوق للتصدي للتحديات التي تواجه واستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية.