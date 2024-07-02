«ملوك الجدعنة».. صاحب مطعم مصري يستضيف 3 أصدقاء تايهين في فرنسا

موقف عصيب تعرض له ثلاث أصدقاء مصريين في أحد شوارع فرنسا، تلك المدينة الباردة التي ذهبوا إليها للعمل، حيث فقدوا وجهتهم في وقت متأخر من الليل، تجولوا كثيرًا حائرين في الشوارع الصماء لا يعرفون من أين أتوا وإلى أي مكان عليهم أن يتوجهوا، ليظهر لهم شاب مصري صاحب مطعم في ميدان نابوناند الذي يقع بين مدينتي كان وأنتيب، الذي عرف بمشكلتهم فاستضافهم بعد أن ألح عليهم لتقديم المساعدة ويد العون.

جدعنة المصريين في الغربة

وجد الأصدقاء الثلاثة المكان الذي ضاق بهم في الغربة يفتح لهم أبوابه، ليساعدهم صاحب المطعم المصري أحمد الإسكندراني، ويحكي أحمد رأفت أحد الأصدقاء الثلاث بقوله: «أحسن ناس المصريين في الغربة، كنا في فرنسا وفي يوم الأتوبيس إللي بيوصلنا للبيت عدى وقته فقولنا خلاص ناكل وبعدين نشوف هنروح إزاي، لقينا مطعم قولنا نستنى فيه وأتفاجئنا بالأستاذ أحمد إسكندراني المصري صاحب المطعم وطبعًا اخدنا حضن مطارات وبانت جدعنة المصريين».

ولأن المصريين «معرفين بشهامتهم»، ذهب إليهم صاحب المطعم مرحبًا بهم يسألهم ماذا يريدون لمساعدتهم، وهو ما عبر عنه «رأفت» خلال حديثه لـ«الوطن»: «سألناه نرجع البيت إزاي قالنا في اختيارين الأول الأتوبيس بس بياخد ساعة ونص، وتاني اختيار أنه هيوصلنا لحد البيت، وقعدنا وطبنا أكل عشان منتعبوش معانا، كفاية إنه قبل نقعد في المطعم».

شهامة «أحمد»

«طلبوا الوجبات واستمتعوا بالراحة بعد المشي لساعات طويلة، وعند الحساب رفض أن يدفعوا بشدة».. هكذا كان تصرف صاحب المطعم مع أبناء بلده، معبرًا أنها هدية من المطعم «من المصريين للمصريين»، مضيفا: «جه وقت الدفع لقيناه بيقول لنا إنه مش هياخد فلوس، ومقفلش المحل غير لما ركبنا وجيه اطمن علينا»، ليشارك الموقف على مواقع التواصل الاجتماعي طالبًا أن يتوجه جميع المصريين في فرنسا إلى مطعمه، معجبًا بما يقدم من وجبات وشهامة وجدعنة.