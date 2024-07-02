الأصغر سنا في الحكومة الجديدة.. من هو شريف الشربيني وزير الإسكان الجديد؟

عقب الكشف عن ترشيح المهندس شريف الشربيني، لخلافة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، تنشر «الوطن» أبرز المحطات في مسيرة الوزير المنتظر.

ووفقا لمصادر لـ«الوطن»، فإن وزير الإسكان الجديد يعد الأصغر سنا من بين وزراء الحكومة المرتقبة، التي من المقرر أن تحلف اليمين الدستورية غدا الأربعاء، مشيرة إلى أن عمره في أوائل الأربعينات.

أبرز المحطات في مسيرة المهندس شريف الشربيني

في عام 2021 أصدر الدكتور عاصم الجزار، قراراً وزاريا برقم 140 لعام 2021 بتكليف المهندس شريف الشربينى، للعمل رئيساً لجهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، ليعيد إلى الأذهان تاريخ الشاب المكافح، الذي راهن على نجاحه الدكتور مصطفى مدبولي، حينما أصدر قرارا بتعيينه رئيسا لجهاز تنمية مدينة الشروق حلال عام 2018.

وعمل الشربينى رئيسا لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ونجح خلال فترة قصيرة في اقتحام العديد من المشكلات المزمنة للمدينة، وفي مقدمتها مشكلة الإشغالات، وإعادة تخطيط المحاور المرورية الجديدة، خاصة بمنطقة مسجد الحصري.

الشربيني ساهم في تطوير مدينة الشروق

تولى الشربيني رئاسة جهاز تنمية مدينة الشروق، ونجح في إعادة اللون الأخضر بالشوارع، عبر زراعة آلاف الأرصفة بالأشجار المتنوعة، بخلاف عودة الحياة للميادين العامة، وطريقي الحرية والأوسطي، وتبني مبادرة شارع مصر، ما زاد من شعبيته وأهله للانتقال إلى مدينة السادس من أكتوبر، والتي تحولت فيما بعد إلى 4 مدن عقب تقسيمها، ما يؤكد جدارته في تحمل المسؤولية، وقدرته على العمل تحت الضغوط.

وعمل الشربيني نائبا لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للطرق والتطوير، ونائب لرئيس جهاز مدينة بدر للطرق والكهرباء، وتولى منصب معاون رئيس جهاز مدينة بدر، وله معدلات إنجاز تذكر في المشروعات القومية بالمدن التى عمل بها.

رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة

عقب إعلان الحكومة استعدادتها للانتقال للعاصمة الإدارية القرار الوزاري، صدر قرار بتولي الشربيني رئاسة جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف ضخ دماء جديدة في شرايين المدن الجديدة، لتسريع معدل الإنجاز فى المشاريع القومية القائمة، وفي مقدمتها ملف تسكين العاملين بالدولة ممن قرروا الإقامة في العاصمة الإدارية الجديدة، بخلاف المساهمة في العديد من المشروعات القومية الأخرى التي تحتاج لجهود وأفكار تتناسب والمرحلة المقبلة.