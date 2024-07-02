«بحري»: يجب استكمال «حياة كريمة» وإطلاق المشروعات والتوسع في المناطق الصناعية

أكد عدد من المواطنين بمحافظات الوجه البحرى والدلتا أن أهم مطالبهم من المحافظين الجُدد ونوابهم المقرّر الإعلان عنهم بالتشكيل الوزارى المرتقب، الاستمرار فى مشروعات التنمية ودفع الأعمال فى المشروعات المعطلة، واستكمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإطلاقها فى مدن ومراكز جديدة ودفع عجلة مشروعات الشباب والتوسّع فى المناطق الصناعية والاستثمارية، لخلق فرص العمل.

وقال أحمد منصور، أمين حزب الشعب الجمهورى بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، إن التوسّع فى المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظة، من أهم التطلعات والمطالب من المحافظ الجديد، مشيراً إلى أن القليوبية تضم منطقة بنها الاستثمارية التى خرجت إلى النور فى عهد الرئيس السيسى، مطالباً بالتوسّع فى إنشاء مثل هذه المناطق لتوفير فرص العمل وتنشيط الصناعة والاستثمار فى كل المجالات، خاصة المواد الغذائية والصادرات الزراعية.

وقال أسامة جرجس، رئيس إحدى اللجان النقابية بالقليوبية، إن المحافظة فى حاجة ماسة إلى سرعة البدء بالمرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة فى مراكز بنها وطوخ والخانكة، لاستكمال تطوير القرية المصرية.

وعبّرت بسمة هانى، ابنة محافظة الدقهلية، عن أمنيتها من المحافظ الجديد للإقليم، بالعمل على تسهيل مشروعات الشباب وتنميتها، وتقديم يد المساعدة والمساندة لهم، من خلال قروض دعم المشروعات، سواء للشباب أو المرأة. وقال محمد عادل الرفاعى، 21 عاماً، إنه يتمنى من المحافظ الجديد للدقهلية العمل على تقديم المساعدات والمساندات للأسر الأكثر احتياجاً، باعتبارهم فئة تحتاج إلى تحسين الشئون الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، ولفت إلى أن التعليم عنصر أساسى يجب على المحافظ إعطاء الوقت الملائم له، من خلال دعم وتسهيل عدد من المسابقات والجوائز ومشاركتهم فى المسابقات الدولية لدفع عجلة التعليم، سواء بالمراحل الأساسية أو الجامعية.

وتمنّى رأفت على، من محافظة كفر الشيخ، الانتهاء من أعمال إنشاء المدينة الطبية بجامعة كفر الشيخ، واستكمال أعمال تطوير المستشفيات العامة والمركزية بمراكز ومدن المحافظة، كما يأمل الكثير من الأهالى فى الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»، التى يتم تنفيذها بمركز ومدينة مطوبس، ومنهم محمود أبوالعينين، أحد أبناء المحافظة، قائلاً: «ننتظر من المحافظ الجديد استكمال مشروعات حياة كريمة بـ(مطوبس)، ثم الانتقال إلى جميع مراكز ومدن المحافظة تباعاً، ونطالب بإجراء جولات مفاجئة على جميع المرافق للوقوف على الإيجابيات والسلبيات، وتحسين خدمات المواطنين».

وطالب هانى تركى، من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الحكومة بأن تضع فى أولوياتها القضاء على البطالة والعمل على توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الأجور والمعاشات، خاصة منتفعى برنامج تكافل وكرامة. وأشار وليد النمراوى إلى أن أولويات الحكومة الجديدة يجب أن تشمل تطوير الاقتصاد وإيجاد حزم تساعد على توفير وجذب استثمارات مباشرة، بعد أعمال التطوير الكبيرة التى شهدتها مصر فى البنية التحتية من أعمال رصف وإنشاء موانئ وإنشاء طرق جديدة ومحطات كهرباء، مما يُشجّع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر وتوفير فرص عمل جديدة.

ومن أبرز مطالب أبناء محافظة البحيرة، استكمال مدينة رشيد الجديدة، باعتبارها مدينة سياحية وساحلية مهمة، فيما أعرب محمد عوض، من البحيرة، عن رغبته فى استكمال ميناء الصيد، الذى يوفر ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة. وأوضح «عوض» أن ميناء الصيد فى مدينة رشيد يُعد الأهم فى مصر، إذ جرى تصميمه على مساحة شاسعة من الأراضى، ويعمل على خدمة مدينة رشيد والبحيرة بشكل عام، ويجعلها من أهم المحافظات المنتجة فى مجال الصيد.