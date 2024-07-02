بتكلفة 10 مليارات جنيه.. تنفيذ 907 مشروعات ضمن «حياة كريمة» في الشرقية

شهد مركز الحسينية بمحافظة الشرقية تنفيذ عددا من المشروعات التنموية التي غيرت وجه الحياة في 41 قرية، ضمن مبادرة حياة كريمة للاهتمام بالريف المصري، للارتقاء بحياة المواطنين.

تنفيذ مشروعات في 41 قرية

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة استهدفت إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الخدمية في 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 734 مشروعا خدميا وتنمويا من إجمالي 907 مشروعات بنسبة تنفيذ تجاوزت 90% وبتكلفة 10 مليارات جنيه.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالحسينية

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 137 مشروعا بقطاع الصرف الصحي من إجمالي 181 مشروعا والانتهاء من تنفيذ 101 مشروع بقطاع مياه الشرب من إجمالي 102 مشروع والانتهاء من تنفيذ تأهيل وتبطين 27 ترعة بقطاع الري من إجمالي 36 مشروعا.

كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 15 كوبري بقطاع الطرق والكباري بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 107 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والانتهاء من تنفيذ 37 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

مشروعات في قطاع الصحة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 48 مشروعا بقطاع الصحة من إجمالي 61 مشروعا بنسبة تنفيذ 98%، والانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الإسعاف بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات حكومية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من تنفيذ 10 مجمعات زراعية بنسبة تنفيذ 100%، والانتهاء من إنشاء موقف عمومي بنسبة تنفيذ 100%.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 4 نقاط شرطة، و10 وحدات اجتماعية و26 مشروعا بقطاع الغاز الطبيعي من إجمالي 36 مشروعا، بنسبة تنفيذ 98%، والانتهاء من تنفيذ 27 مشروعا بقطاع الاتصالات من إجمالي 41 مشروعا بنسبة تنفيذ بلغت 97%، و15 مشروعا بقطاع البريد، من إجمالي 18 مشروعا بنسبة تنفيذ 94%، وكذلك 8 مجمعات سكنية بنسبة تنفيذ 100%.

إنشاء أسواق حضارية

ولفت إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء سوق حضارية بنسبة تنفيذ 64%، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 4 وحدات إطفاء بنسبة تنفيذ 88%، وجار تنفيذ 45 مشروعا بقطاع الطرق الداخلية والمحلية بنسبة تنفيذ 70%، وجار تنفيذ 56 مشروعا بقطاع الكهرباء والإنارة من إجمالي 82 مشروعا بنسبة تنفيذ 94%.