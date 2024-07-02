«القومي لحقوق الإنسان»: الحكومة المرتقبة عليها التوسع في حياة كريمة

قالت نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحكومة المرتقبة أمامها تحديات كبرى، وفرص في الملف الحقوقي تنبع من توفر الإرادة السياسية والوعي الشعبي بأهمية دعم ملفات حقوق الإنسان في المحاور السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

التوسع في حياة كريمة

وتوجد برامج مؤسسية لابد من العمل عليها مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، تلك البرامج لابد من أن تهتم الحكومة الجديدة باستكمالها، والعمل على تطويرها بشكل أكبر.

وأضافت لـ«الوطن» أن هذا بالإضافة إلى البرامج والمؤسسات التي تدعم فئات الشباب والأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، تحتاج أيضا أن تكون على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة لبدء مشروع التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات، أما التحديات فمن أبرزها كبح ارتفاع الأسعار، والتصدي للاحتكار.

وجو سياسات تعليمية حاسمة

وأضافت عضو القومي لحقوق الإنسان: «ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تضاؤل الحياة الجيدة للمواطن المصري ، واستمراره سيؤدي إلي وجود أجيال قد تعاني من أمراض وسوء تغذية وارتفاع نسبة من هم تحت خط الفقر»، وأضافت: «يتطلع المواطن المصري لاستكمال مشروع التأمين الصحي ليغطي كل المحافظات وكذا وجود سياسات تعليمية حاسمة ترفع عن كاهل الاسرة المصرية عبء الدروس الخصوصية بمتابعة لفاعلية العملية التعليمية داخل المدرسة».