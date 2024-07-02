«حياة كريمة» تستكمل تطوير قرى مركز مطوبس.. مشروعات بـ6 مليارات جنيه (صور)

شهد مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تحولاً شاملاً في مختلف القطاعات، بعد أنّ وصلت إليه مبادرة «حياة كريمة»، إذ جرى تنفيذ 603 مشروعات بتكلفة تُقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، وتضمنت هذه المشروعات إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ومدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس القديمة، ومد خطوط مياه شرب وصرف صحي، بالإضافة إلى تطوير مستشفى مطوبس المركزي، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وغيرها من الخدمات الأخرى.

تنفيذ 603 مشروعات بمركز ومدينة مطوبس

تمتد مبادرة «حياة كريمة» في مركز ومدينة مطوبس لتشمل 18 قرية و187 تابعاً لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ،حيث جرى اختيار «مطوبس» في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«المشروعات التي شهدها مركز ومدينة مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعددت لتشمل كل القطاعات الخدمية، بإجمالي 603 مشروعاً»، وفق ما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ منوهاً أنّه يتم متابعة تنفيذ الأعمال على مدار الساعة.

المحافظ: الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعاً

وقال المحافظ، أنّه يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بمركز ومدينة مطوبس، مشيراً إلى أنّه جارٍ الانتهاء من 23 مشروعاً، ويُعد قطاع الكهرباء والإنارة من أكثر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بمختلف القرى، بواقع 93 مشروعاً، بالإضافة لمشروعات التربية والتعليم والمدارس بواقع 86 مشروعاً، والتي جرى الانتهاء من عمليات تنفيذها تباعاً، فضلاً عن الكثير من المشروعات التي يتم إنجازها حالياً.

وأضاف الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ساهمت في إحداث نقلة نوعية كبرى بمركز ومدينة مطوبس في المرافق العامة والخدمات، لافتاً أنّ العمل يجري حالياً على قدم وساق للانتهاء من باقي هذه المشروعات، خاصةً مشروع مستشفى مطوبس المركزي الذي يتم إحلاله وتجديده بمليار ونصف المليار جنيه، ومحطات الصرف الصحي العملاقة بعدد من القرى التي كانت محرومة من هذه الخدمات، وبعض مشروعات الرصف المؤجلة لحين الانتهاء من مد شبكات الصرف الصحي وخطوط الانحدار بقرى مطوبس.

إدخال الغاز الطبيعي لأول مرة لمركز ومدينة مطوبس

خطة متكاملة وضعتها «مؤسسة حياة كريمة» ومحافظة كفر الشيخ للارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين بمركز ومدينة مطوبس، وفق ما ذكره إسلام جبر، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» بكفر الشيخ، منوهاً أنّه ولأول مرة يشهد مركز ومدينة مطوبس دخول الغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أنّه تم اختيار 4 مراكز أخرى بمحافظة كفر الشيخ ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، والحامول».