حزبيون: تخصيص 60% من الأرباح يعكس دور «المتحدة» الداعم للسياسة الخارجية

ثمّن حزبيون قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشأن تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية لصالح فلسطين، بحسب ما أظهرت ملصقاته الدعائية.

وقال النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، إن المهرجان أصبح من أكبر المهرجانات الترفيهية الجاذبة للسياح ليس فى مصر فقط بل فى الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأضاف، لـ«الوطن»، أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية لصالح دعم فلسطين يأتى ضمن الدور الوطنى الذى تقوم به، والداعم لموقف القيادة السياسية فى سياستها الداخلية والخارجية، وأنها دائماً ما تؤدى دورها فى أكثر من شكل وصورة تجاه القضية الفلسطينية، سواء بتغطية قنواتها الإخبارية لما يحدث من انتهاكات للاحتلال تجاه المدنيين، وكذلك تخصيص الجزء الأكبر من عوائد مهرجان العلمين لصالح دعم الأشقاء الفلسطينيين، انطلاقاً من دورها الإنسانى تجاههم.

استخدام الدبلوماسية الثقافية

وأشار «عفيفى» إلى أنّ المهرجان يظهر قدرة مصر على استخدام الدبلوماسية الثقافية لدعم القضايا الإنسانية، ما يعزز من موقفها السياسى فى المنطقة وعلى المستوى الدولى، ويجعلها رائدة فى دعم الحقوق الإنسانية والعدالة.

وأشاد حزب الحرية المصرى بالقرار، مشيراً إلى أنه يؤكد اهتمام جميع الفئات المجتمعية بما يحدث فى غزة، ومحاولة إيصال دعمهم للشعب الفلسطينى بجميع اللغات وفى جميع المناسبات.

دور الشركة المتحدة

وقال أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة تقوم بدورها تجاه القضية من جميع الجهات، سواء فى التغطية الإعلامية ومحاولات نشر وفضح جرائم الجيش الإسرائيلى، أو من خلال التبرع عبر المناسبات المختلفة التى تكون تحت رعايتها.

وأكد «مهنى» أن مصر تسعى بكل الطرق للوصول إلى حلول لإيقاف إطلاق النار وحل الأزمة بشكل نهائى، خاصة أن الأزمة تفاقمت بشكل كبير وراح ضحيتها العديد من الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال، وأثرت على المنطقة بشكل كامل.

وثمّن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، قرار إدارة المهرجان بإقامة حفلات وفعاليات الدورة الثانية من المهرجان خلال الفترة الصباحية بهدف ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة، مؤكداً أنه «قرار إيجابى وفعال»، وأوضح أن فكرة الاعتماد على الطاقة الشمسية فى فعاليات مهرجان العلمين إيجابية للغاية، خاصة أنها تعتمد على مصدر نظيف من مصادر توليد الطاقة.

حزب المصريين: دور وطني للشركة المتحدة

وثمّن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة، فى نسخته الثانية، تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، مؤكداً أن قرار الشركة كان متوقعاً ومتماشياً مع كل ما تقوم به من خدمات وطنية واجتماعية، وانطلاقاً من دورها الإنسانى تجاه الأشقاء فى فلسطين الحبيبة.

وقال «أبوالعطا» إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل فى إطار وطنى وإنسانى واضح لتقدم نموذجاً متكاملاً، موضحاً أن هذا القرار الصائب وما تقدمه من أدوار اجتماعية متعددة يؤكد إيمان الشركة بالمشاركة الفعالة فى القضايا المجتمعية والوطنية بمختلف أشكال الإعلام، وفى هذه المرة من خلال أهم مهرجانات العالم العربى والشرق الأوسط «مهرجان العلمين» الذى نفتخر به.

وقال اللواء سيف الإسلام عبدالبارى، رئيس حزب «مصر بلدى»، إن قرار إدارة مهرجان العلمين بإقامة الفعاليات صباحاً واستخدام ألواح الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك هو قرار إيجابى، مضيفاً أن هناك العديد من المشروعات التى تستخدم لوحات الطاقة الشمسية كبديل فعال لإنتاج الكهرباء، موضحاً أنها تحتاج فقط إلى التنشيط والترغيب من الدولة لتوعية المواطنين بها وإتاحتها محلياً للمواطن.

وأوضح «عبدالبارى» أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة التى وجهت بترشيد الاستهلاك فى مؤسساتها فى محاولة للتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء الراهنة، مضيفاً أن موعد غلق المحلات الذى أعلنته الدولة لترشيد الاستهلاك هو قانون ضمن القوانين المصرية وليس قراراً جديداً، وإن رخصة المحلات يكون معلوماً فيها بالأساس موعد الفتح والغلق للمحلات، ولكن البعض لا يلتزم بتلك المواعيد.