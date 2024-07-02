«الحرية المصري»: تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لغزة ريادة مجتمعية للمتحدة

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن إعلان إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية تخصيص 60% من الأرباح لصالح فلسطين، يأتي من موقف مصر المستمر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن القرار يأتى فى إطار كل ما تقوم به الشركة تجاه المسؤولية المجتمعية ودورها الإنساني تجاه فلسطين.

دعم القضية الفلسطينية

وقال عطية، إن مصر لم تختفي لحظة عن دعم ومساندة الاشقاء فى غزة، وقدمت المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة، مع زيادتها بصفة مستمرة لتغطية احتياجات الأهالي هناك في ظل ما يواجهونه من اعتداءات ومنع متعمد لوصول الأغذية والإمدادات لهم من قبل إسرائيل، مؤكدا أن الدولة المصرية قيادة وشعبا قدمت جميع السبل والتسهيلات لدخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري لقطاع غزة، وكذلك استقبال جرحى ومصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

مهرجان العالم علمين

وأضاف، أن قرار شركة المتحدة للخدمات الإعلامية نابع من دور الدولة المصرية لما تبذله من جهود كبيرة في سبيل تخفيف معاناة أهالي غزة، ولم تدخر جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية لدعم الشعب الفلسطيني.