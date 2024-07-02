حزب مصر بلدي يثمن قرار استخدام الطاقة الشمسية بمهرجان العلمين

قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، إن قرار إدارة مهرجان العلمين بإقامة الفعاليات صباحًا والاعتماد على الطاقة الشمسية لترشيد الاستهلاك هو قرار إيجابي، مضيفًا أن هناك العديد من المشروعات التي تستخدم لوحات الطاقة الشمسية كبديل فعال لإنتاج الكهرباء.

ترشيد استهلاك الطاقة في مصر

وأوضح عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي وجهت بترشيد الاستهلاك في مؤسساتها في محاولة للتخفيف من أزمة انقطاع الكهرباء الراهنة، مضيفًا أن موعد غلق المحلات الذي أعلنته الدولة لترشيد الاستهلاك هو قانون ضمن القوانين المصرية في رخصة المحلات يكون معلومًا فيها موعد الفتح والغلق للمحلات ولكن البعض لا يلتزم بتلك المواعيد.

وعي المواطن بالظروف العالمية

وأضاف رئيس حزب مصر بلدي، أنه لابد أن يعلم الجميع أن الازمة الحالية تضرب المجتمع بأكمله، ولذلك لابد أن يكون هناك ثقافة ووعي من المواطن المصري بشأن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.