عمرو الفقي عن دعم مهرجان العلمين لفلسطين: موقف الإعلام المصري واضح تجاه القضية

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كواليس تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين، لصالح أشقائنا فى فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني بجانب العلم المصري، على شعار المهرجان «العالم علمين».

عمرو الفقي يكشف كواليس تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين

قال عمرو الفقي في تصريحات لـ«الوطن»، إننا لسنا في معزل عن ما يحدث في فلسطين، وأن موقف الإعلام المصري واضح منذ اللحظة الأولى تجاه القضية الفلسطينية وسيظل هكذا دائما.

وتابع «الفقي» حديثه عن مهرجان العلمين قائلا: «بالتالي احنا كان لازم نقوم بـ إسهام، ولو كان إسهاما صغيرا جدا، وإن شاء الله تبقى إسهاماتنا تجاه القضية أكبر من كدا كمان في الفترة اللي جاية».

يذكر أن القائمين على مهرجان العلمين، أعلنوا في المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة الثانية، الذي أقيم أمس في مدينة العلمين الجديدة، تخصيص نسبة 60% من الأرباح لصالح أخواتنا في فلسطين.