لقاء سويدان بشعر كيرلي قصير في البوستر الدعائي لمسلسل الوصفة السحرية

كشفت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الدعائي لمسلسل الوصفة السحرية والذي يحمل صورتها بمفردها.

وظهرت لقاء سويدان بلوك جديد ومختلف شعر كيرلي قصير وملابس كاجوال، وعلقت علي البوستر قائلة: «مسلسل الوصفة السحرية حصريا على watch it وdmc من يوم الجمعة».

وتجسد لقاء سويدان خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية شخصية تسمى بـ«هانيا» وهي شقيقة الفنان إسلام جمال.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية مجموعة من بطولة الفنانة شيري عادل وإسلام جمال وهيدي كرم وبسمة داوود وكارولين عزمي وعمر الشناوي ومحمد أبو داود وهالة فاخر وسلوى محمد علي وأسامة عبدالله وسلوى عثمان ورانيا منصور وعماد رشاد وشروق إبراهيم ومحسن صبري ولقاء سويدان.