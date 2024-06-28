على خطى مسلسل «الوصفة السحرية».. طرق لعلاج غياب التواصل بين الشريكين

غياب التواصل إحدى أكبر المشكلات التي تنشأ بين الشريكين خلال فترة الزواج، وقد تؤدي إلى فشل الانفصال، فأولى علامات انهيار وضعف العلاقة الزوجية هي عدم معرفة الزوجين شئون بعضهما، وهو ما سلط الضوء عليه مسلسل الوصفة السحرية، من خلال أحداث الحلقات.

مسلسل الوصفة السحرية

ناقشت حلقات مسلسل الوصفة السحرية الذي يُعرض على قناة «dmc» من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً ومنصة «watch it»، من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساءً، مشكلة غياب التواصل بين الزوجين، وهو ما يؤدي إلى فشل العلاقة ويؤثر على الطرفين وقد يصل الأمر إلى الانفصال وتدمير العلاقة.

غياب التواصل بين الشريكين

وخلال حلقات مسلسل الوصفة السحرية، ظهر الأزواج وبينهم حلقة فقد وعدم تواصل، لغياب الحديث بينهم، ليبدأ الشك والخوف ودخول الكثير من الأطراف في علاقتهم، وهو ما علقت عليه الدكتورة إيناس علي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، موضحة أن غياب التواصل يأتي من الشعور بالفتور والملل.

علاج غياب التواصل في الزواج

وقد يحدث إثر هذا الانفصال، حسبما أوضحت «علي» في حديثها لـ«الوطن»، فإن علاج غياب التواصل، يتمثل في التالي: