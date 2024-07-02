خبير صناعي: القيادة السياسية لديها رؤية في تغيير الحكومة (فيديو)

تحدث المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعي، عن التحديات الرئيسية التى ستواجهها الحكومة الجديدة في ملف تحسين الصناعة الوطنية، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».

وقال «إسماعيل»، إننا ننتظر من الحكومة الجديدة أولويات وأجندة واضحة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لديها رؤية في تغيير الحكومة، من نبض الشارع ونبض المجتمع بشكل كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة، لذلك كان هناك توجيهات بأولويات محددة، منها الاقتصاد وبناء الإنسان والصناعة بشكل كبير، نظرًا لأننا نعيش فى تحديات كبيرة جدا خلال الفترة الأخيرة من صدمات متتالية.

وتابع: «واضح أن نصيب أو حظ مصر، للأسف من وجود محيطها الجيوسياسي بها مشكلات طول الوقت، محتاجين حلول واضحة على الأرض، وتحديات كبيرة جدًا منها الصادرات والتصنيع والإنتاج المحلي بشكل واضح».

وأكمل: «نريد أجندة واضحة على الأرض، ومراقبة حقيقية من البرلمان للصناعة والمصنعين، المصنع اللى بيقدر ينتج أى مُنتج حتى فى الإكتفاء الذاتي المحلي بيوفر عملة ودولار من الميزان التجاري للدولة، المُصدر الذى يقوم بتصدير كونتينر واحد لازم وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار تشوفه وتقعد معاه، وتقوله أنت صدرت الكونتينر دا ازاي، عايزينه آخر السنة يبقي 10 كونتينر و20».