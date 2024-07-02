حصول مستشفى قلين التخصصي على شهادة الاعتماد المبدئي لمدة عام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حصول مستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ على الاعتماد المبدئي لمدة عام لتصبح بذلك المستشفى الخامسة عشر من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة الحاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة «GAHAR»، طبقاً للمعايير المعتمدة من الإسكوا العالمية.

رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة تهنئ مستشفى قلين التخصصي

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بخالص التقدير والامتنان لإدارة مستشفى قلين التخصصي وكل من إدارة الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بأمانة المراكز الطبية المتخصصة لجهودهم المبذولة والمتواصلة من أجل اعتماد مستشفيات الأمانة والوصول بالخدمات الطبية المقدمة للمستوى اللائق الذي يضاهي المستويات العالمية وينهض بصحة المواطن المصري في كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أنّ مستشفى قلين التخصصي تم إحلاله وتجديده في عام 2016، بتكلفة 140 مليوناً و912 ألف جنيه، للارتقاء بالمنظومة الصحية، ولتحسين الرعاية والخدمات المُقدمة للمرضى، وهو يتكون من مبنيين، الأول يضم الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة ومخازن الأدوية ومحطة الغازات والمشرحة، والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ووحدة العناية المركزة للأطفال، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة، وغرف العمليات، بينما يضم المبنى الثاني الدور الأرضي عبارة عن قسم الطوارئ والمطبخ المغسلة.

نقل تبعية المستشفى للمراكز الطبية المتخصصة

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، القرار رقم 1000 لسنة 2021، بنقل تبعية 15 مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، من بينها مستشفى قلين التخصصي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.