محمد الباز: الحكومة الجديدة نقلة ضخمة في فلسفة الدولة «مش مجرد تعديل»

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن أحدث التغييرات الوزارية هي محمد جبران وزيرًا للعمل، وأحمد هنو وزيرًا للثقافة، وتعيين اللواء طارق مرزوق محافظا للدقهلية، واللواء محب حبشي محافظا لبورسعيد، وهشام أبو النصر محافظا لأسيوط، وأيمن إبراهيم عطية محافظا للقليوبية.

التحديات التي تواجهها الحكومة

أضاف «الباز» خلال حلقة اليوم من برنامج «الحياة اليوم»، أن درجة التحديات كانت ضخمة خلال السنوات الماضية، ولجأت الحكومة نتيجة هذه التحديات، إلى الاعتراف بالصعوبات، والجهد الذي تحتاج الدولة لبذله لمواجهتها، منوهًا بأن الدولة ليست أمام تغيير وزاري شامل، إنما أمام نقلة ضخمة في فلسفة التفكير للدولة المصرية، بداية من مشاورات التشكيل الوزاري، التي تمت من خلال أكثر من 65 لقاء مع المرشحين للوزارات.

وواصل: «كانت قبل ذلك عند وجود تغيير وزاري يكون هناك معرفة بقائمة المرشحين كاملة قبلها بمدة، لكن هذه المرة ليس إخفاء، وإنما الدولة كانت بحاجة على قدر كبير من تخفيف الأحمال عن المواطن، وهذا موجود في التوجيه الأساسي للحكومة أن تدرس هذا الموضوع».