«المؤتمر»: التغييرات الوزارية تجديد للدماء داخل الحكومة

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأسماء المعلن عنها في التشكيل الوزاري الجديد، حتى الآن، تتمتع بكفاءة عالية، ويُنتظر منها بذل جهود مكثفة على أرض الواقع لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار «غنيم»، إلى أن الأسماء المعلنة من المفترض أنها تحمل رؤى وأفكار ومقترحات الهدف منها في المقام الأول إرضاء المواطنين، وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.

الرقابة على الأسواق

وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة أن تتبنى الحكومة الجديدة ملف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن تحتكم إلى الكفاءة والأفكار غير التقليدية في إيجاد الحلول.

دعم الفئات البسيطة

وأضاف أن الوزراء المستمرين في مواقعهم أجادوا في الملفات المسندة إليهم وعليهم بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للتيسير على المواطن ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مؤكدا أن تجديد الدماء داخل الحكومة كان أمرا مطلوبا لضمان استمرارية العمل بنفس النهج ومواصلة خطة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.