3 وصفات طبيعية لتنظيف البشرة من المكياج.. حضريها في ثواني

يتسبب المكياج في العديد من الأضرار للبشرة، منها ظهور حبوب الشباب وخطوط على الوجه وغيرها من المشكلات، لذا ترغب الفتيات والسيدات في طرق بسيطة تمكنهن من تنظيف البشرة بشكل جيد، وهناك وصفات طبيعية يمكن استخدامها لتنظيف البشرة من المكياج، خاصةً «water proof makeup»، بحسب موقع «ELLE».

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من الزيوت المفيدة للبشرة، التي تساعد على إصلاح الجلد وترطيبه، ويمكنك تنظيف المكياج به ومسحه من على الوجه بسهولة، من خلال فرك البشرة برفق بقليل من زيت جوز الهند، ثم مسح الوجه بمناديل أو فوطة ناعمة مبللة.

عصير الخيار

الخيار يتمتع خصائص عديدة تفيد البشرة، إذ يساعد على التخلص من حب الشباب، وإزالة المكياج للبشرة الدهنية، فقط يمكنك هرس الخيار، وإضافة معلقة صغيرة من زيت الزيتون، ووضعه على البشرة، وبعدها امسحي به المكياج الصعب من البشرة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

تنظيف البشرة بالبخار

البخار من الحلول الفعالة لإزالة الميكاب، ويساعد التبخير على إزالة المكياج، خاصة الآثار اللأصقة على البشرة، واستخدامة بطريقة معتدلة يعمل على تجديد البشرة، من خلال ملء وعاء بماء ساخن، مع إضافة بضع قطرات من الزيوت الطبيعية، ثم تغطية الوجه بفوطة نظيفة، واتركي البخار يصفي البشرة ويهدئها، مما يساعد على إزالة آثار المكياج والحصول على بشرة مشرقة.