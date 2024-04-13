«القومي للمرأة» ينظم دورة تدريبية لإنتاج الزيوت الطبيعية لسيدات الغربية 

نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فعاليات التدريب المتقدم لحرفة إنتاج الزيوت الطبيعية، والتي استهدفت سيدات من قريتي شبرا اليمن وكفر شبرا اليمن بمحافظة الغربية، في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية».

مشروع عصر الزيوت الطبيعية

وتأتي هذه المبادرة التي ينظمها المجلس القومي للمرأة بهدف تشجيعهن على بدء مشروع عصر الزيوت الطبيعية وإنتاج مستحضرات تجميل متعددة لزيادة الدخل وتوفير حياة كريمة لهن ولأسرهن في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

مشروع القومي للمرأة لمقاومة الهرجة غير الشرعية

وأوضح «القومي للمرأة»، في بيان، اليوم السبت، أن السيدات أنتجن سيرم للبشرة وبادي لوشن وصابون طبيعي. جدير بالذكر أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلي العمل على تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.