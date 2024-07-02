بضغطة زر.. خطوات دفع فاتورة المياه الشهرية من المنزل عبر «إنستاباي»

مع نهاية كل شهر وبعد صرف المرتبات الخاصة بالموظفين، يهتم المواطنون بدفع كل الفواتير الخاصة بالمرافق الأساسية الخاصة بهم، تجنبا لتراكم الفواتير الشهرية عليهم وحتى لا يكون هناك فرصة لدفع غرامات مالية لأي سبب من الأسباب، ومن أبرز الفولتير التي يحرص على دفعها المواطنون فولتير المياه، تجنبا لانقطاع الخدمة عنهم حال تأخرهم في الدفع.

ويتيح تطبيق إنستاباي للمواطنين فرصة دفع فواتير المياه الخاصة بالمواطنين من المنزل عبر الموبايل، دون أن تكون هناك حاجة للنزول للشركة أو منافذ الدفع الإلكترونية، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات دفع فاتورة المياه عبر تطبيق إنستاباي، والتي تأتي كالتالي:

خطوات دفع فاتورة المياه الشهرية عبر إنستاباي

- يدخل الراغب في دفع فاتورة المياه على تطبيق إنستاباي عبر الهاتف المحمول.

- ثم بعد ذلك يتم الدخول للحساب الرسمي الخاص بالمستخدم لتطبيق إنستاباي، بعد إدخال كلمة المرور الخاصة بالهاتف المحمول، سواء كانت كلمة مرور أو نمط يتم رسمه على الشاشة.

- اختيار الأيقونة الخاصة بدفع فواتير الموجودة في منتصف الصفحة الرئيسية للتطبيق.

- اختيار الخدمة الخاصة بدفع فواتير المياه من بين الاختيارات الموجودة لدفع الفواتير.

- اختيار الشرمة التابع لها المواطن وفق محل الإقامة الخاص به، ثم إدخال رقم السداد الإلكتروني الخاص بالعميل.

- تظهر أمام المستخدم كل البيانات الخاصة بالفاتورة المطلوب دفعها، ليقوم بإدخال قيمة الفاتورة المطلوب دفعها.

- وفي النهاية يتم تأكيد عملية الدفع من خلال إدخال الرقم السري لعمليات الدفع الخاص بالمستخدم عبر تطبيق إنستاباي.