هشام العناني: الحكومة الجديدة محملة بآمال الشعب المصري في تخطي العقبات

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الحكومة الجديدة ليست تغييرا وزاريا، لكنها وزارة جاءت عقب انتخابات رئاسية شهد لها العالم كله، وخرج الملايين من المصريين للتصويت على تجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «عناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحكومة المرتقبة بداية لحقبة جديدة في الدولة المصرية، وبالتالي، يجب أن تعي أنها محملة بتكليفات كبيرة جدا، وثقة الملايين الذين خرجوا في الانتخابات الرئاسية، التي شهد العالم لها العالم كله، كما أن الحكومة محملة بآمال الشعب المصري في تخطي العقبات التي يواجهونها، في ظل الأزمات الكبيرة التي يمر بها العالم، وعليها أن تعي أنه لا مجال للفشل أو التقصير.

وتابع: «الحكومة الجديدة عليها عبء كبير، ولا تعمل في ظل رفاهية، لكنها امتداد لتوتر إقليمي واقتصادي ليس في مصر فقط، لكن في العالم كله»، مشددًا على أن الحكومة ليس أمامها إلا بذل المزيد من الجهد، للتأكيد على الثقة التي حازتها هذه الحكومة وتكليفات الرئيس السيسي.