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مصدر رسمي لـ«إكسترا نيوز»: إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام

كتب:

أحمد العانوسي
08:53 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الهيئة الوطنية للإعلام

الهيئة الوطنية للإعلام

أكد مصدر رسمي لـ«إكسترا نيوز»، إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام.

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