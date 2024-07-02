مصدر رسمي لـ«إكسترا نيوز»: إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام كتب: أحمد العانوسي 08:53 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024 الهيئة الوطنية للإعلام أكد مصدر رسمي لـ«إكسترا نيوز»، إعادة تشكيل الهيئات والمجالس الإعلامية خلال أيام. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عمرو الفقي عن دعم مهرجان العلمين لفلسطين: موقف الإعلام المصري واضح تجاه القضية «المصري الديمقراطي»: نرفض السلوك التحريضي ضد الإعلام الكاشف للممارسات الإسرائيلية وكيل نقابة المحامين لقصواء الخلالي: لن نسمح باستهداف الإعلام المصري برلماني: اللوبي الصهيوني لن يستطيع إسكات الإعلام المصري عن فضح جرائم إسرائيل للعالم الإعلام المصري الهيئة الوطنية للإعلام بقلم أحمد العانوسي