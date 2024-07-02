ملفات تنتظر وزير الاستثمار الجديد.. التحول الرقمي وجذب المستثمر الأجنبي الأبرز

اتفق خبراء اقتصاديون، على أن وجود وزارة للاستثمار ضمن التغيير الوزاري الجديد، خطوة جيدة من الدولة المصرية، فوجود حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية أمر مهم لتعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

جذب استثمار أجنبي مباشر

يرى الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أنه يجب أن يكون الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة والمجموعة الاقتصادية، هو الخمس كلمات السحرية وهي «استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير»، وهو ما يعني أن يكون لدينا قناعة أنه لن يكون هناك نتائج إيجابية وتطور بدون جذب استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير، وقتها سيكون هناك تعامل بشكل مختلف وسنلاحظ نتائج إيجابية.

وأضاف أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الاستثمار ستكون هي رأس الحربة المسؤولة عن تنفيذ كل ما يتعلق بجذب وتعزيز الاستثمارات، وهي ما تتلقى كل الأفكار المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الاستثماري، مما يقتضي أن تكون جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي صادرة عن وزارة الاستثمار وليس عن وزارة أو جهة أخرى، إلا في حالة إذا كان هناك قرار متوافق مع الرؤية التي تنفذها وزارة الاستثمار.

تطوير البيروقراطية

شدد على ضرورة التعاون بين وزارة الاستثمار والجهات أو الوزارات المختصة بالتطوير الإداري والبيروقراطية وغيرها من الجهات الأخرى، وأن تستمر في منح المستثمرين الرخصة الذهبية حتى يستطيع البدء في مشروعه، وأن تكون هذه الرخصة أمر اعتيادي ومتاح للمستثمرين.

تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي

وأشار أنيس، إلى أنه من الأمور التي يهتم بها المستثمر أيضًا، هي سهولة التواصل مع الجهات الأخرى التي يعتمد عليها المستثمر في إنهاء إجراءات مرتبطة بالنشاط الاستثماري الخاص به، مثل الجمارك والضرائب وغيرها، بالإضافة إلى تنفيذ التحول الرقمي والشمول المالي.

توفير الأراضي الصناعية المرفقة

أيضًا يجب أن يكون هناك تواصل مع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة العامة والخاصة، وما بين مجتمع الأعمال ومن بين العوائق أمام مجتمع الأعمال والمصنعين هو توفير الأراضي الصناعية المرفقة، المستثمر مستعد يدفع ضرائب ولكنه يهمه سير العملية التشغلية دون أي عائق.

توفير العمالة الفنية المدربة

من بين أهم الملفات التي يجب أن تهتم بها وزارة الاستثمار، هو ملف توفير العمالة الفنية المدربة، من خلال الاهتمام بمدارس التعليم الفني، لتوفير العمالة للمستثمر الصناعي، ومن هنا يجب على وزارة الاستثمار أن يكون بينها وبين وزارة التعليم تواصل فيما يخصص ملف مدارس التعليم الفني.

التواصل مع المستثمرين والتنسيق بين الوزارات

يرى الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن وجود وزارة استثمار في التغيير الوزاري الجديد، من المؤشرات الجيدة جيدا، حيث إن وزير الاستثمار يكون له دور مهم جدًا في التواصل مع المستثمرين وفي التنسيق ما بين كافة الوزارت الحكومية التي لديها خطة استثمارية.

تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة

وزير الاستثمار مدعو لأن يكون له دور مهم في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتنشيط مسار تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم نشاطة في المرحلة القادمة.