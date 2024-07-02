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دبلوماسي سابق: الحكومة الجديدة ستستكمل مواجهة الأزمات التي تعاني منها المنطقة

كتب:

حسن سمير
10:38 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئيس الجمهورية هو المسؤول عن وضع الأسس العامة للسياسة الخارجية المصرية، وعادة السياسات الخارجية والأمن القومي للدول من الأمور الثابتة ولا تتأثر بالتغيير في تشكيل الحكومة.

مواجهة الأزمات والحروب في المنطقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الجديدة ستستكمل مواجهة الأزمات والحروب التي تعاني منها المنطقة، مع احتمال أن تتعقد الأمور إذا قررت إسرائيل شن هجوم على جنوب لبنان، وبالتالي إذا كان هناك دور للحكومة الجديدة في مجال السياسة الخارجية فإنه يتمثل في إعداد الدولة لمواجهة أي تبعات لهجوم إسرائيلي متوقع على جنوب لبنان، وما يتبع ذلك من احتمال قوي لحدوث مواجهة بين إسرائيل وإيران عبر الجماعات المؤيدة لإيران سواء في العراق أو سوريا أو الحوثيين.

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