عضو بـ«النواب»: الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات

قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الأسماء المعلن في التغيير الوزاري الجديد، من المعروف عنها أن لديها خبرات كبيرة كل في مجاله، وهي «مبشرة بالخير»، ونتوقع منها المزيد من الإنجازات والتلاحم مع الشارع المصري، وتقديم حلول عاجلة لتخفيف العبء عن المواطنين.

تحقيق إنجازات جديدة

وأضافت عضو مجلس النواب، في بيان، أن الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق إنجازات جديدة خلال المرحلة القادمة، وأن يكون لديها القدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلول خارج الصندوق وإبداعات في الأفكار والحلول والخروج من الروتين المتحكم في عقول الموظفين بالجهاز الإداري لحل المشكلات بجميع القطاعات الحكومية.

الحفاظ على محددات الأمن القومي

وأكدت أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الشاق على الأرض لمواجهة التحديات الداخلية والحفاظ على محددات الأمن القومي، واستمرار بناء الإنسان المصري، والعمل بشكل حاسم وجاد في ملفات الصناعة والزراعة والتجارة.