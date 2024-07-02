للعام الخامس على التوالي.. «محمد» الاسم الأكثر شيوعا في إسرائيل

كشف تقرير نشرته صحيفة «واينت» العبرية، عن أكثر الأسماء شيوعًا بين المواليد في دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 2023، وجاء في المركز الأول للعام الخامس على التوالي هو «محمد»، ثم اسم «يوسف»، و«داود»، وفق ما ذكرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء.

محمد الاسم الأكثر شيوعًا في دولة الاحتلال

قالت الصحيفة العبرية، إن الاسم الأكثر شيوعا بين مواليد 2023 هو محمد في إسرائيل، حيث تم تسمية 2353 ولدا بهذا الاسم.

وجاء في المركز الثاني اسم يوسف، بـ2069 ابنًا الذي كان مشتركًا بين المسلمين واليهود، فكان من منهم «1325 يهوديًا و664 مسلمًا»، ثم أُطلق اسم داود على 1892 ولدا، منهم 1761 يهوديًا.

بينما جاء في المركز الرابع اسم آرييل الذي أُطلق على 1854 طفلاً، منهم 1293 ولدًا، منهم 1264 يهوديًا و561 فتاة منهم 536 يهودية، وجاء خامس اسم أكثر انتشارًا في دولة الاحتلال الإسرائيلية أوري، الذي أُطلق على 1745 طفلاً، منهم 1227 ولدًا منهم 1212 يهوديًا و518 فتاة منهم 510 يهودًا.

الأسماء الأكثر شيوعًا بين الفتيات

أضافت الصحيفة، أن بيانات شبكة «سي بي إس» تظهر أن أكثر الأسماء شيوعًا بين الفتيات اليهوديات المولودات في عام 2023، أبيجيل وأيالا وتمار، وتم تسمية 2% ​​(1.278) من جميع الفتيات باسم أبيجيل، و1.9% (1.171) تم تسميتها أيالا، و1.8% (1.113) تم تسميتها تمار وكانت أسماء سارة ومايا ونوعا ويائيل وإستر وليفي وهناء أيضًا ضمن الأسماء العشرة الأولى في عام 2023 للفتيات اليهوديات.

أما مواليد الذكور اليهود المولودين في عام 2023، كانت الأسماء الأكثر شيوعًا هي داود ولاوي ويوسف بنسبة 2.7% وكانت أسماء رافائيل وأريئيل وأوري وآري وموشيه ونوعام ويهودا أيضا ضمن الأسماء العشرة الأولى في عام 2023 للأولاد اليهود.

تظهر بيانات CBS أيضًا أنه أسماء الذكور الأكثر شيوعًا بين مواليد المسلمين عام 2023، هي محمد وأحمد وآدم: 11.9% نحو 719 مولود أطلق عليهم اسم أحمد، و666 تم تسميتهم بآدم وكانت أسماء يوسف وعمر وعلي وأمير وعبد وإبراهيم وساند أيضا ضمن الأسماء العشرة الأوائل العام الماضي.