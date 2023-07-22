رئيس «أفغانستان للدراسات»: طالبان أغلقت المدارس في وجه الفتيات بعد الابتدائي

أكد الدكتور فضل الهادي وزين رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام، أنه بعد خوض الولايات المتحدة الأمريكية والناتو لأطول حرب لها خارج حدودها في أفغانستان والتي تسببت في خسائر كبيرة للولايات المتحدة والناتو ولأفغانستان قبلت واشنطن الجلوس مع طالبان على مائدة المفاوضات في الدوحة والتي أنتجت القرار الأمريكي بالانسحاب من أفغانستان وعودة طالبان لحكم أفغانستان مرة أخرى.

حركة طالبان كانت تبث رسائل للعالم تزعم فيها أنها تغيرت في سياساتها ومواقفها

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن حركة طالبان كانت تبث رسائل للعالم تزعم فيها أنها تغيرت في سياساتها ومواقفها وتعاملها داخليًا وخارجيًا ومنها السماح للمرأة الأفغانية بالدراسة والتعليم والعمل.

وأشار إلى أنه بعد عودة طالبان للحكم وأصبحت أبواب المدارس مغلقة أمام الفتيات في أفغانستان بعد المرحلة الابتدائية وأن المدارس أغلقت إلى إشعار آخر، لافتًا إلى أن هذا الإشعار مستمر حتى اليوم.

حركة طالبان نفسها بداخلها تيارات مختلفة

ولفت إلى أن هناك بعضا من شككوا في وعود أفغانستان للعالم ومدى صدق هذه الرسائل التي أرسلوها، مشيرًا إلى أن البعض توقع أن تتعلم طالبان الدروس بعد المحادثات التي أجرتها مع واشنطن واستمرت لفترة طويلة، مشددًا أن طالبان نفسها بداخلها تيارات مختلفة وأن المفاوضين كانوا يبدون مرونة أكثر ولكن القيادات الميدانية وزعيم الحركة وقيادتها الدينية لهم نظرة أخرى.

وشكك في جدوى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على قيادات طالبًا معتبرًا أنها للاستهلاك المحلي نظرًا لأن من فرضت عليهم عقوبات ليس لديهم حسابات خارج أفغانستان ولا يسافروا للخارج أصلا.