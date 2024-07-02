من هو شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد؟

بعدما كشفت مصادر مطلعة لإكسترا نيوز، عن اختيار شريف فتحي وزير الطيران الأسبق، لتولي حقيبة وزارة السياحة والآثار في الحكومة الجديدة، خلفًا لـ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ترصد «الوطن» في التقرير التالي بعض المعلومات عن الوزير الجديد.

- يبلغ من العمر نحو 61 عاما .. من مواليد 18 أبريل عام 1963

- يشغل حاليًا منصب أمين عام المنظمة العربية للسياحة.

- تولى العديد من المناصب بقطاع الطيران المدني على مدى نحو ربع قرن

- تقلد منصب وزير الطيران المدني في الفترة من 23 مارس 2016 حتى 5 يونيو 2018.

المناصب التى تقلدها

ومن المناصب التى تولاها شريف فتحي خلال عمله بقطاع الطيران المدني تقلده منصب المدير الإقليمي للخطوط الملكية الهولندية، وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدير العام لشركة العربية للطيران في مركزها الرئيسي بالشارقة.

كما عمل مديرًا عاما لإدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران

وتولى أيضًا رئاسة مجلس إدارة شركة آير كايرو ، ورئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران .

الدراسات الحاصل عليها

وشريف فتحي الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، حصل على العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها، برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للادارة في مجالات «القيادة والإدارة والشؤون المالية والتسويق»، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية والسياسية.

وشريف فتحي الذي من المنتظر أن يؤدي صباح غدًا اليمين الدستورية كوزير لحقيبة السياحة ليس ببعيد عن العمل السياحي، إذ اُختير عام 2020 أمينا عاما للمنظمة العربية للسياحة .