«شركات السياحة»: نسبة إشغال الفنادق السياحية ستصل إلى 100% قبل نهاية يوليو

قال إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ الموسم السياحي الصيفي يسير بشكل جيد، خاصة وأنّ متوسط حجم الإشغالات في فنادق المناطق السياحية وصل إلى 70%، على أن تزيد النسبة إلى 100% بعدد من المدن الساحلية قبل نهاية الشهر الحالي، وتواصل التدفقات السياحية.

الساحل الشمالي وجهة سياحية مصرية

واوضح «أبو الفتوح»، خلال لقاء ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة «النيل للأخبار»، أنّ الساحل الشمالي أصبح وجهة سياحية مصرية ذات شهرة عالمية، وتضاعفت أسعار الحجوزات خلال الموسم الصيفي مع التطور السريع والمذهل في البنية التحتية بالمنطقة وانتشار الفنادق العالمية بها.

وأشار إلى أنّ إقبال السياح العرب على المقاصد السياحية والشواطئ المصرية في موسم صيف هذا العام، مثمّنا فكرة إقامة مهرجانات ومؤتمرات وفعاليات بمدينة العلمين الجديدة وكل المدن السياحية ليتواصل الموسم السياحي طوال العام وليس سياحة موسمية فقط، مطالبا بالاهتمام بذلك في الأقصر واسوان في الوقت الحالي لتحقيق نسب إشغال مرتفعة خلال الموسم السياحي الصيفي.

الطيران منخفض التكاليف

وشدد أبو الفتوح، على أنّ الطيران منخفض التكاليف أصبح لاعبا أساسيا لزيادة الإقبال على زيارة المقاصد السياحية، مع ظهور شركات تعمل في هذا المجال الواعد خاصة مع انتشار المطارات المصرية في جميع أنحاء الجمهورية واتجاه الدولة لإقامة مطارات في الوجهات السياحية الجاذبة.