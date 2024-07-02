غرفة «شركات السياحة» تشيد بمهرجان العلمين الجديدة: «فعاليات مميزة»

أشاد إسلام أبو الفتوح، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بالإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تحت شعار «العالم علمين» في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل.

نجاح ينتظر مهرجان العلمين

وأوضح «أبو الفتوح»، خلال لقائه ببرنامج «المجلة السياحية»، بقناة «النيل للأخبار»، أن مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية يشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي، مؤكدًا أن القطاع السياحي الرسمي والخاص يبذل قصارى جهده في التسويق والترويج لمصر خاصة عبر السوشيال ميديا للمقاصد حتى تحصل على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، من خلال تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح خلال عام 2028 إلا أن هذا لن يتحقق إلا بافتتاح مشروعات سياحية وفندقية جديدة لتكون جاهزة لاستقبال هؤلاء السائحين خلال السنوات المقبلة.

وشدد أبو الفتوح، على ضرورة تقنين الدولة لمنتج الشقق الفندقية الذي أصبح له شريحة كبيرة من السائحين، من خلال تسهيل الإجراءات لهذا المنتج لتكون خاضعة للرقابة لوزارة السياحة بعيدا عن التعامل مع المحليات من أجل استيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، مع تنفيذ فكرة توفير شباك واحد للاستثمار السياحي والفندقي لسرعة إنهاء إجراءات تراخيص بناء الفنادق والمشروعات السياحية المختلفة لزيادة الطاقة الفندقية.