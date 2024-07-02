«مستثمري السياحة»: حجوزات إيطالية جيدة في شرم الشيخ خلال يوليو وأغسطس

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن هناك حجوزات جيدة من إيطاليا ستصل إلى شرم الشيخ خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024، لافتا إلى أن تلك الحجوزات سترفع نسب إشغال فنادق المدينة خلال تلك الفترة.

وقال عضو الجمعية لـ«الوطن»، إن الحركة السياحية التي استقبلتها مدينة شرم الشيخ خلال شهري مايو ويونيو الماضيين كانت جيدة.

طفرة كبيرة في السياحة الداخلية

وأضاف «عبداللطيف»، أن نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال النصف الثاني من شهر يونيو الماضي تراوحت بين 65 إلى 70%، وهذه أعداد جيدة تشير إلى أن نسبة كبيرة من المصريين قضوا إجازات عيد الأضحى بفنادق المدينة.

وأوضح، أن السياحة الداخلية بمدن جنوب سيناء السياحية خلال فصل الصيف الحالى تبدو معقولة بالقياس بارتفاع درجات الحرارة .

معدل الحركة السياحية الوافدة في النصف الأول من 2024

وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مدينة شرم الشيخ خلال النصف الأول من العام الجاري كانت جيدة، وأن سياح دول أوروبا الشرقية كانوا الأكثر تواجدا بالمدينة خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن حجوزات الموسم السياحي الشتوي لم تظهر ملامحها حتى الآن.