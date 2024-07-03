من هو المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الجديد؟.. أشرف على مشروع سد تنزانيا

ساعات تفصلنا عن حلف المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب تشكيل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، حيث قال مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز»، إن يعين المهندس أيمن عطية محافظا للقليوبية خلفا للواء عبد الحميد الهجان المحافظ السابق، والذي غادر المحافظة اليوم بعد إعلان ملامح التشكيل الوزاري وحركة المحافظين.

عضو مجلس إدارة المقاولون العرب

وكشفت مصادر مطلعة في محافظة القليوبية لـ«الوطن» أن المحافظ الجديد من الإسكندرية ويعمل مهندسا، ويعد من أبرز مسئولي شركة المقاولون العرب وعضوا بمجلس إدارة الشركة وعمل نائب مدير التحالف المنفذ لمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية بتنزانيا، وهو أحد المشروعات الهامة، ومن أهم خبراء إدارة المشروعات الكبرى في مصر وخارجها.

مطالب أهالي القليوبية من المحافظ الجديد

تزامنا مع حركة المحافظين، ينتظر أهالي محافظة القليوبية، النظر في عدد المهمة لدفع المشروعات خاصة بدء المرحلة الثانية من حياة كريمة واستكمال الأولى وحل عدد من المشكلات المزمنة، وأكد أحمد منصور، أمين حزب الشعب الجمهوري في مركز كفرشكر، أن التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظة من أبرز التطلعات والمطالب للمحافظ الجديد أو الإدارة الجديدة للمحافظة في التشكيل الوزاري الجديد.

وأشار إلى أن القليوبية تضم منطقة بنها الاستثمارية التي تم إنشاؤها في عهد الرئيس السيسي، وأن هذا يستدعي التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة بالمحافظة لتوفير فرص عمل وتعزيز الصناعات والاستثمار في جميع القطاعات، وبخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والصادرات الزراعية."

أوضح أسامة جرجس، رئيس لجنة نقابية، أن المحافظة في حاجة ماسة لسرعة البدء في المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة في مراكز بنها، طوخ، والخانكة، لاستكمال إنجازات مشروع تطوير القرية المصرية في المرحلة الأولى.

أشار مصطفى صابر، مواطن من القناطر الخيرية، إلى أنه يتوجب خلال المرحلة الجديدة في التشكيل الوزاري وحركة المحافظين الجدد في القليوبية، الاهتمام بملف القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة وتنفيذ المشروعات المعروضة للاستثمار السياحي في المنطقة.