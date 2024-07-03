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النائبة غادة علي: نحتاج من الحكومة الجديدة رؤية جماعية شاملة وعامة

كتب:

شريف سليمان
12:53 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
الحكومة

الحكومة

قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، أننا بصدد الإعلان عن حكومة جديدة، هي الأولى التي يتم اختيارها في ولاية الرئيس السيسي الجديدة.

وتابعت خلال لقائها عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا نحتاج من الحكومة الجديدة رؤية شاملة وعامة لا تعتمد على رؤية كل وزير على حده، مؤكدة احتياجنا للتكامل والتنسيق في الرؤية.

وأوضحت أن الحكومة المقبلة جاءت بعد إتاحة الفرص للكفاءات، منوهة إلى أن التغيير الأكبر في الحكومة شمل الحقيبة الاقتصادية، بعد معاناة المواطن المصري الذي يجب أن يكون وصل لمرحلة جني الثمار.

وقالت: نأمل أن تكون الحكومة الجديدة على وعي بحساسية الموقف، وأن تدرك حجم العبء الكبير الذي يقع على كاهلها.

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بقلم شريف سليمان