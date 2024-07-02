رئيس حزب الشعب الديمقراطي: الحكومة الجديدة تحتاج للعمل بشكل غير تقليدي

أكد المستشار خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطي أن التشكيل الوزاري الجديد يعتمد على الأفعال والقرارات التي ستتخذها الحكومة الجديدة.

وأشار حافظ لـ«الوطن» إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الأسعار وتشغيل الشباب: «ننتظر القرارات التي ستؤدي إلى شعور المواطن بالارتياح، وتوفير فرص العمل للشباب».

دقة اختيار الحكومة الجديدة

وأشاد بقدرات الأسماء المطروحة في التشكيل الحكومي، مضيفاً أن الفترة الطويلة التي استغرقتها المفاوضات لتشكيل الحكومة، وبلغت نحو سبعين اجتماعاً، تؤكد على دقة الاختيار وجودة العناصر المكونة للحكومة.

العمل بطرق غير تقليدية

ودعا الحكومة إلى العمل بطرق غير تقليدية، واستغلال قدرات الشباب في تطوير الوزارات المختلفة، وبناء جسور ثقة بينهم وبين المواطنين.

وأكد أن الحكومة ستتسلم البلاد ببنية تحتية قوية، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

شدد رئيس حزب الشعب الديمقراطي على ضرورة أن تكون القرارات الحكومية دقيقة ومدروسة، بما يتناسب مع الوقت والجهد المبذول في تشكيل الحكومة، وأن يكون هناك متابعة دقيقة لتحقيق النتائج المرجوة.