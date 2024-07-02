عضو بـ«الشيوخ»: تحسين حياة المصريين أولوية على مائدة الحكومة الجديدة

طالب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة الجديدة، بالاستجابة لتطلعات الشعب المصري، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي برفع مستوى معيشة المواطنين والتقليل من معاناتهم، والعمل على تحسين الحياة الاقتصادية.

ولفت القماطي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتعزيز التفاعل مع القوى السياسية والأحزاب المصرية ودراسة مقترحاتهم بجدية، وفتح الحوار المستمر معهم لضمان شمولية القرارات وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية.

تحقيق تطلعات الشعب المصري

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الأمل معقود على أن تكون الحكومة الجديدة شريكًا فعالًا في تحقيق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة بناء الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي.

كما أشار إلى وجود تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تمر بالوطن، داعيا إلى الالتزام التام بتكليفات الرئيس السيسي بضرورة تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وجذب الاستثمارات.

العمل على تفعيل مخرجات الحوار الوطني

واختتم «القماطي» تصريحاته بدعوة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة العمل على تفعيل مخرجات الحوار الوطني، بما يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري، والعمل على عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية.