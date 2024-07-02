أستاذ اقتصاد: الحكومة الجديدة مطالبة بسرعة الإنجاز

أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد جامعة حلوان، أن التغيير الوزاري الكبير كان مطلبًا شعبيًا من المواطنين، موضحًا أنه من الناحية الاستراتيجية موافق على استخدم لفظ «تغيير وزاري» مع الحكومة الجديدة.

وشدد «سليمان»، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، عبر شاشة «dmc»، على أنه كان هناك حالة من التباطؤ في التعامل مع الأزمات والتحديات من قبل الحكومة السابقة، موضحًا أنه كان هناك ملفات وعلى رأسها ملف الكهرباء وهو المنير في التجربة المصرية من خلال طاقة جديدة ومتجددة وتم حل أزمات الكهرباء، وهذا الملف تأثر بالجمود الذي أصاب بعض الملفات الأخرى التي لها علاقة بسعر الصرف.

الإنجاز في الحكومة الجديدة

وأوضح أنه على الحكومة الجديدة السرعة والإنجاز في الملفات، مشيرًا إلى أن الحكومة الآن تكلف عقب التعافي من أزمة سابقة، متابعًا: «على الوزير أن يأخذ رغبات المواطن ووضعها في خطة تنفيذية بها تمويل ومسؤولية ووقت معلن وآليات حل الأزمات وتكلفة حل الأزمة، والدولة الآن باتت قادرة على مواجهة الأزمات والوقابة منها».